Polska i Szwecja podpisały w czasie Polsko-Szwedzkiego Forum Przemysłu Obronnego Plan Współpracy Międzynarodowej. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Szwecja jest dla naszego kraju naturalnym partnerem do wspólnych zakupów w ramach unijnego programu SAFE.
Plan Współpracy Międzynarodowej podpisali w Warszawie Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Polski Lech Drab oraz Dyrektor Generalny, szef Departamentu Uzbrojenia i Przemysłu Szwecji Tobias Steen. Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas uroczystości, że to „niewątpliwie ważny moment dla Europy, świata, dla relacji pomiędzy naszymi państwami”. Jak dodał, od momentu, kiedy Szwecja przystąpiła do NATO, wszystkie działania Sojuszu nabrały zupełnie innego tempa, szczególnie w obszarze Morza Bałtyckiego.
Unijny program SAFE
Szef MON mówił również o unijnym programie SAFE, z którego Polsce przypaść ma prawie 44 mld euro - najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W tym kontekście podkreślił potrzebę realizacji wspólnych zakupów.
My jesteśmy otwarci, uważamy, że Szwecja jest naszym naturalnym partnerem, a my jesteśmy naturalnym partnerem dla Szwecji
— ocenił Kosiniak-Kamysz.
Polska i Szwecja są kluczowymi dla siebie partnerami, są przyjaciółmi, są sojusznikami, na których mogą polegać inne państwa, ale przede wszystkim my nawzajem
— podkreślił minister.
Jak zaznaczył, podpisana umowa jest związana z „akceptacją strategii odstraszania i obrony”.
Możemy być jeszcze większymi liderami jako Polska i Szwecja i w przemyśle obronnym, i strategii, i bezpieczeństwa, i w działaniach, i operacyjności natowskiej
— mówił Kosiniak-Kamysz.
Kluczowe partnerstwo
Szwedzki minister obrony Pal Jonson podkreślił, iż Szwecja uważa, że partnerstwo z Polską jest kluczowe.
Jest to inwestycja w bezpieczeństwo i dostatek całego regionu
— powiedział.
Jonson zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia produkcji w przemyśle obronnym w całej Europie. Zaznaczył, że w Szwecji działa specjalna agencja zakupowa, która wspiera polskie firmy w nawiązywaniu współpracy ze szwedzkimi podmiotami.
To musi odbywać się obustronnie. Polska musi mieć dobry dostęp do szwedzkiego rynku
— podkreślił Jonson.
Szwecja oferuje innowacyjność, ale również wszechstronność – to jest nasz atut i to podkreśla nasze głębokie zaangażowanie na rzecz budowania zdolności w Polsce i w regionie
— dodał.
W ostatnim czasie do polskiego wojska trafił szereg produktów szwedzkiego przemysłu zbrojeniowego. Są to m.in. samoloty AWACS Saab 340 AEW i granatniki przeciwpancerne Carl Gustaf. Koncern Saab zaangażowany jest także w budowę dwóch okrętów rozpoznawczych dla Marynarki Wojennej RP. Z kolei szwedzkie siły zbrojne zamówiły w polskiej firmie Mesko przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Piorun za 3 mld SEK.
tt/PAP
