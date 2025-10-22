Do Kancelarii Prezydenta RP trafiła obywatelska petycja, w której autor domaga się zmiany systemu emerytalnego tak, by skorelować go z ilością posiadanych przez kobiety dzieci. Ma to w zamyśle pomysłodawcy zapobiec katastrofie demograficznej Polaków.
Na portalu Superbiz.se.pl pojawiła się informacja, że do KPRP trafiła petycja dot. stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a pierwszym jej celem miałoby być podwyższenie wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet.
Dłuższa praca dla bezdzietnych?
Jako uzasadnienie złożonego projektu wskazano, że „stopniowe wprowadzanie reformy, począwszy od kobiet bezdzietnych, pozwoli społeczeństwu oswoić się z nowymi zasadami”. To zaś w zamyśle pomysłodawcy zmian poprawić miałoby stan systemu emerytalnego, a także wyhamować nieco pogarszający się stan demograficzny w Polsce.
Podkreślono też, że w przypadku bezdzietnych kobiet „nie istnieją przesłanki społeczne czy biologiczne, które uzasadniałyby wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej”. Zróżnicowany wiek emerytalny jest - zdaniem wnioskodawcy - spuścizną bloku „państw poradzieckich”, natomiast Polska powinna zmierzać w kierunku „sprawiedliwym i racjonalnym”.
Prezydent Karol Nawrocki ani nikt z jego kancelarii nie wypowiedział się jeszcze na ten temat, choć warto przypomnieć, że prezydent w swojej kampanii wyborczej jednoznacznie deklarował, że nie podwyższy wieku emerytalnego.
Konfederacja „za”?
Politycy Konfederacji, a zwłaszcza tego odłamu, który jest związany z Nową Nadzieją i Sławomirem Mentzenem, sondują nastroje społeczne, jednak zdradzają, że są zwolennikami proponowanego rozwiązania.
✅ Masz dzieci = idziesz wcześniej na emeryturę. ❌ Nie masz dzieci = pracujesz dłużej. Co sądzicie o takim pomyśle? Trafił on na biurko Prezydenta RP
— napisała na X Klaudia Domagała.
MASZ DZIECI? PRACUJESZ KRÓCEJ! ✅ Masz dzieci – możesz wcześniej przejść na emeryturę. ❌ Nie masz dzieci – pracujesz tak jak wszyscy. Brzmi fair? W końcu rodzice wychowują przyszłych podatników i wspierają system, więc to naturalne, że dostają coś w zamian. Pomysł trafił już na biurko Prezydenta RP. I bardzo dobrze – wreszcie ktoś myśli długofalowo! A Wy co o tym myślicie?
— podkreślił Miłosz Tamulewicz.
