Stacja TVN24 podała nieoficjalną informację, jakoby była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda miała zostać zatrudniona w Narodowym Banku Polskim, jako doradca prezesa Adama Glapińskiego. NBP opublikowało jednak zaprzeczenie, co nie przeszkodziło wiceministrowi aktywów państwowych Robertowi Kropiwnickiemu (KO), żeby powielić zdementowane rewelacje. „10 lat walki z napiętym do granic możliwości budżetem rodzinnym predysponuje do takich stanowisk” - skomentował na platformie X. W sieci zawrzało. „Gdyby ludzie chcieli Panu składać gratulacje z powodu dojenia państwa przez Pana i Pana kolegów, to mogliby do 2027 r. się nie wyrobić” - brzmi jeden z wpisów.
Informacje o Agacie Dudzie w NBP i dementi
Stacja TVN24 podała, że według nieoficjalnych informacji stacji, była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda miała dostać pracę w Narodowym Banku Polskim w charakterze doradcy prezesa Adama Glapińskiego. Prócz niej do grona pracowników banku dołączył też Andrzej Dera, czyli były sekretarz kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Informację ws. b. prezydentowej sprostowało jednak Biuro Prasowe NBP.
Kropiwnicki
Chciałbym pogratulować małżonce prezydenta Dudy objęcia stanowiska doradczyni prezesa NBP. 10 lat walki z napiętym do granic możliwości budżetem rodzinnym predysponuje do takich stanowisk
— skomentował Robert Kropiwnicki na portalu X, nie przejmując się dementi ze strony banku centralnego.
Krytyka hipokryzji Kropiwnickiego
Wpis Kropiwnickiego wywołał burzliwą dyskusję na platformie X. Komentatorzy życia politycznego zwrócili uwagę, że kto, jak kto, ale akurat wiceminister aktywów państwowych nie powinien zabierać głosu w kwestii czerpania profitów ze środków publicznych…
Facet, który niemal całe życie jest na państwowym garnuszku i ustawia kumpli w spółkach ma czelność kogokolwiek pouczać
— stwierdził dziennikarz Bartłomiej Graczak.
Robert Kropiwnicki krytykuje dojenie państwa. Powtarzam: Robert Kropiwnicki krytykuje dojenie państwa
— skomentował dziennikarz Patryk Słowik.
Gdyby ludzie chcieli Panu składać gratulacje z powodu dojenia państwa przez Pana i Pana kolegów, to mogliby do 2027 r. się nie wyrobić
— dodał Słowik.
Coś mi podpowiada, że Robert Kropiwnicki może nie być najwłaściwszą osobą do zabierania głosu w kwestii planowania budżetu rodzinnego. Pobieranie dodatku mieszkaniowego przy jednoczesnym posiadaniu 12 mieszkań to jednak dość nietypowa sytuacja
— napisał dziennikarz Marek Mikołajczyk.
Panie ministrze, tu podsumowanie Pańskich dochodów za 24’. Osoba wykształcona, wiem, ale chyba jednak sporo, jak na źródło państwowego garnuszka
— podał wydawca WP.
Panie Ministrze, złośliwi mówią, że bezpiecznym dla Pana byłoby powstrzymanie się od krytyki innych w sprawie budżetu rodzinnego
— poradził Marcin Przybyłek.
Ostatnio na tapet wróciła kwestia poselskich kilometrówek. Okazało się, że wiceminister Kropiwnicki jest w sejmowej czołówce… W pobieraniu tego dodatku przoduje Koalicja 13 Grudnia.
