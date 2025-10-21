To mógł być zwyczajny komunikat o zatrzymaniu przez polskie służby osób podejrzanych o przygotowanie aktów dywersji w Polsce. A jak „poinformował” o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński? „ABW zatrzymała 8 osób podejrzanych o przygotowanie aktów dywersji w Polsce. Na tym tle apeluje do polityków PiS o powstrzymanie polityki nienawiści służącej podziałowi Polaków” - napisał na platformie X.
Choć jedynego w Polsce po 1989 r. motywowanego politycznie mordu dokonał Ryszard Cyba, były działacz PO na działaczu PiS Marku Rosiaku (Cyba przy zatrzymaniu podkreślał, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, jednak nie zastał go w łódzkim biurze PiS), Koalicja Obywatelska wciąż zgrywa „Troskliwe Misie” brzydzące się przemocą, mową nienawiści i mające monopol na wrażliwość i empatię. Po incydencie przed budynkiem, w którym znajduje się biuro Platformy Obywatelskiej (poseł Witold Zembaczyński, który był świadkiem zdarzenia, twierdził, że zatrzymany mężczyzna użył „koktajlu Mołotowa”), politycy PO powiązali zdarzenie z demonstracją PiS przeciwko nielegalnej migracji. Manifestacja odbyła się w Warszawie 11 października.
Kierwiński o… PiS i „polityce nienawiści”
Czy jednak da się powiązać słowa wypowiadane na demonstracji - w tym również te bardzo ostre, jak w wypowiedzi Roberta Bąkiewicza - z zatrzymaniem podejrzanych o działania dywersyjne na rzecz Rosji? Zdaniem ministra Marcina Kierwińskiego, najwyraźniej można.
ABW zatrzymała 8 osób podejrzanych o przygotowanie aktów dywersji w Polsce. Na tym tle apeluje do polityków PiS o powstrzymanie polityki nienawiści służącej podziałowi Polaków. Pożytek z tak nieodpowiedzialnych działań mają jedynie ci, którzy chcą zniszczyć naszą Ojczyznę
— napisał na platformie X szef MSWiA
Koalicja Obywatelska staje na głowie, żeby powiązać PiS z Putinem i widzimy to już nie od dziś. W dodatku robi to partia „resetu” z Rosją, w stosunku do partii, która przed zagrożeniem ze strony reżimu Putina ostrzegała od lat. Problem jednak w tym, że to raczej takie wpisy jak ten wyprodukowany przez ministra Kierwińskiego sprzyjają podziałom.
jj/X
