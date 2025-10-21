„Wiadomo, że do zbudowania silnego systemu odporności państwa potrzebne są pieniądze. I te pieniądze zostawiliśmy naszym następcom i patrzymy im na ręce, jak oni je wydają. Nie znam przykładu silnego państwa, które nie opiera swojej siły o przemysł zbrojeniowy” – powiedział Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier na konferencji prasowej z europosłem Michałem Dworczykiem i posłem Arkadiuszem Czartoryskim.
Jak mówił Mateusz Morawiecki, „dzisiaj naszym podstawowym warunkiem odporności państwa jest to, żebyśmy budowali polski przemysł zbrojeniowy - ten prywatny i ten państwowy”.
Stoimy przed dramatycznym pytaniem, na co idą te pieniądze - czy wzmacniają polski przemysł? Jak patrzę na zakupy, które są dokonywane, to tak się nie dzieje. Apeluję do premiera Tuska, aby zrobił wszystko i wykorzystał każdą złotówkę na budowę polskiego przemysłu zbrojeniowego
— podkreślił wiceprezes PiS.
„O co tu chodzi?”
Zaznaczył, że „kupujemy od amerykanów pociski Javelin za 2 mld zł, podczas gdy mamy swoje pociski Pirat w Mesko”.
Mamy nasze pociski, które są ich odpowiednikami. Granatniki kupujemy ze Szwecji za ponad 6,5 mld zł, podczas gdy sam wizytowałem nasze zakłady w Tarnowie, które spokojnie mogłyby produkować granatniki
— zauważył były premier.
Kupujemy radary morskie od izraelskiej firmy, podczas gdy polskie firmy mogłyby produkować takie radary. O co tu chodzi? Kupujemy drony od producentów zagranicznych, po co?
— dopytywał.
Mamy polskie znakomite firmy i kupujemy zagraniczne. Dość tego. Apeluję o natychmiastowe przerzucenie tej wajchy na zakup u polskich producentów. Mamy polskich producentów i powinniśmy stosować dla nich preferencje. Apeluję do rządzących, aby przestawić strumień pieniędzy w kierunku polskich producentów
— dodał Mateusz Morawiecki.
Program SAFE
Michał Dworczyk powiedział, że politycy PiS zwracają się „z postulatem o zwołanie sejmowej komisji obrony narodowej i przedstawienie informacji, jak mają być wydatkowane środki z programu SAFE i czy przypadkiem nie jest prawdą, że mają być wydatkowane za granicą?”.
Na forum PE, kiedy był opracowywany program SAFE, zawsze kiedy zgłaszaliśmy poprawki, dzięki którym te środki miały być dostępne w krajach najbardziej zagrożonych rosyjską agresją, były odrzucane
— zaznaczył europoseł PiS.
Prosimy polityków PO o zaprzestanie kłamania nt. budżetu obronnego Polski. Słyszeliśmy, że budżet na wydatki obronne będzie zwiększony. Nic bardziej kłamliwego. Nie ma żadnych nowych pieniędzy. Tych pieniędzy cały czas jest tyle samo albo i mniej. Zacznijcie od zaprzestania dezinformacji
— zastrzegł Michał Dworczyk.
„Jesteśmy zaniepokojeni”
Arkadiusz Czartoryski wskazał, że „wydatki na obronę narodową nie rosną”.
Po podkomisji obrony narodowej jesteśmy zaniepokojeni, czy środki z programu SAFE nie zostaną zmarnowane. Ktoś, kto chce wydać te pieniądze, musi pozyskać partnera w UE, żeby inny kraj chciał kupić ten sam sprzęt
— mówił.
Musimy znaleźć partnera, jeżeli chcemy zasilić tymi pieniędzmi polskie firmy. Będziemy pytać, czy do maja zdążymy podpisać te umowy. Jeżeli umowy są już zawarte, należy je aneksować. To są niezwykle trudne sprawy, a rząd zachowuje się tak, jakby nic się nie działo
— dodał poseł PiS.
