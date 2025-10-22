SONDAŻ

Polacy zdecydowanie deklarują poglądy prawicowe. Lewicowe idee cieszą się o wiele mniejszą popularnością. SONDAŻ

Czytaj więcej
Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazuje jednoznacznie, że w polskim społeczeństwie dominują poglądy prawicowe, natomiast w zdecydowanej mniejszości są Polacy o proweniencji lewicowej.

W październiku 2025 roku poglądy prawicowe zadeklarowało 39 proc. Polaków (to o 1 proc. mniej niż w miesiącu ubiegłym).

Światopogląd centrowy wyznaje według sondażu 32 proc. Polaków i wynik ten osiągnięto również we wrześniu 2025 roku.

Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się idee lewicowe, do których przyznaje się zaledwie 20 proc. społeczeństwa (to spadek o 1 proc. w porównaniu z miesiącem poprzednim).

Utrzymuje się za to liczba osób, które nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie o poglądy polityczne.  

Prawica wciąż dominuje

Ogólnopolska Grupa Badawcza skomentowała pokrótce swoje badanie w mediach społecznościowych.

Już po raz kolejny zapytaliśmy Polaków, jak określają swoje poglądy polityczne. Obecnie 39,12% respondentów wskazało poglądy prawicowe - to spadek o 1,58 punktu procentowego w porównaniu z badaniem wrześniowym (40,70%). Nadal duża część ankietowanych utożsamia się z poglądami centrowymi - aż 32,75% deklaruje takie stanowisko

— zaznaczyła OGB.

Dwukrotnie więcej Polaków określa swoje poglądy jako prawicowe (ok. 40%) niż tych, którzy uznają za lewicowe (20%). Co oznacza, że przez ostatnie lata na szczeblu kulturowym, międzynarodowym i państwowym „dopychano kolanem” projekty popierane przez 1/5 polskiego społeczeństwa, grożąc innym wykluczeniem a nawet wsadzaniem do więzień. Dobrze, że z tym kończymy

— ocenił na X Bartosz Lewandowski.

