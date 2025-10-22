„To są ludzie pozbawieni wszelkich skrupułów. To jest charakterystyczne dla ludzi związanych z WSI, nie ma żadnych zasad. Kwestie dotyczące prywatności są od lat narzędziem walki z przeciwnikami. Jestem tego ofiarą. Mam do tego dalece idący dystans, jestem spokojny, wiem, co oni zrobili” - powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie TV Republika, odnosząc się do artykułu „Rzeczpospolitej”. Dziennikarze ujawnili kulisy odebrania szefowi BBN poświadczenia bezpieczeństwa przez SKW.
Kwestie zdrowotne Sławomira Cenckiewicza uruchomiły machinę sprawdzania go przez służby. Sąd jednak ocenił, że obecny szef BBN niczego nie zataił, bo żaden z przepisanych mu leków nie był „substancją psychotropową”
— poinformowała „Rzeczpospolita” w poniedziałkowym artykule.
Do tekstu odniósł się również sam szef BBN.
Jak się komuś Oczki z Łubianką i SKW z FSB pomyli to mamy takie bezprawie!
— napisał na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz.
Cenckiewicz: Ludzie pozbawieni skrupułów
Szef BBN odniósł się do artykułu „Rzeczpospolitej” rówineż podczas rozmowy na antenie TV Republika.
To było robione na zlecenie polityczne. Szukanie jakichkolwiek w cudzysłowie argumentów, po to, żeby odebrać poświadczenie. Tak to zrealizowali. Ten artykuł to dobrze pokazał
— wyjaśnił.
Następnie kontynuował:
Rzeczywistość jest jeszcze mocniejsza. Nie znam pani redaktor, nie miałem z nią przyjemności się kontaktować. Rozumie, że ze względów również innych, może bardziej, choć mam do tego dystans i to mnie nie rusza, ale ze względu na naruszenie pewnych intymności pani redaktor nie napisała wszystkiego. Rzeczywistość jest jeszcze gorsza, dlatego że wywiad medyczny, który poprzedził to krótkotrwałe leczenie, został wkomponowany przez Jarosława Stróżyka i podległą mu panią z Zarządu V Służby Wojskowego Kontrwywiadu do ośmiu decyzji cofających mi poświadczenie bezpieczeństwa. Fragmenty wywiadu medycznego, mojej rozmowy z medykiem, który wpisał do karty zdrowia, wkomponowano w jawny dokument administracyjnej decyzji, jaką jest decyzja SKW o cofnięciu poświadczenia. To jest hit, w cudzysłowie.
Prof. Cenckiewicz wskazał, że takimi metodami od zawsze kierowali się ludzie powiązani z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.
To są ludzie pozbawieni wszelkich skrupułów. To jest charakterystyczne dla ludzi związanych z WSI, nie ma żadnych zasad. Kwestie dotyczące prywatności są od lat narzędziem walki z przeciwnikami. Jestem tego ofiarą. Mam do tego dalece idący dystans, jestem spokojny, wiem, co oni zrobili. Wiem więcej niż oni myślą, że wiem i czekam spokojnie na kolejny wyrok. Później państwo zobaczycie, co się będzie działo
— spuentował.
