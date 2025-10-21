Stacja TVN24 podała, że według nieoficjalnych informacji stacji, była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda miała dostać pracę w Narodowym Banku Polskim w charakterze doradcy prezesa Adama Glapińskiego. Prócz niej do grona pracowników banku dołączył też Andrzej Dera, czyli były sekretarz kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Informację ws. b. prezydentowej sprostowało jednak Biuro Prasowe NBP.
Wiadomość skwapliwie podał też w mediach społecznościowych dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.
NEWS!!! Agata Kornhauser-Duda i były minister kancelarii PAD Andrzej Dera doradcami w NBP. Oboje pojawili się na liście mailowej osób zatrudnionych w banku. Żona byłego prezydenta jako doradca prezesa, Andrzej Dera - jako doradca w departamencie prawnym. Więcej
— napisał Konrad Piasecki.
Jak ustalił Piasecki, również b. prezydencki minister Andrzej Dera otrzymał posadę doradcy w departamencie prawnym NBP.
NBP prostuje fake-newsy
Co istotne, informacja o zatrudnieniu małżonki byłego prezydenta RP została zdementowana przez Biuro Prasowe NBP.
Rzecznik prasowy NBP: Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP
— zaznaczono w komunikacie na platformie X.
Doradztwo Dery
Do informacji TVN24 odniósł się też sam zainteresowany Andrzej Dera, który zaznaczył, że już od miesiąca jest doradcą w NBP.
Od miesiąca jestem doradcą w departamencie prawnym NBP. Jestem prawnikiem, więc pracuję w zawodzie
— stwierdził Andrzej Dera w rozmowie z Wirtualną Polską.
