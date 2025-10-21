„W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu” - przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Dziś rano premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji.
Łącznie zatrzymano 55 osób
Podczas późniejszej konferencji rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził informacje, że w ostatnim czasie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymali 8 osób.
— podkreślił.
Wszczęto śledztwo
Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące działalności obcego wywiadu – Federacji Rosyjskiej – przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwom sojuszniczym UE. W sprawie zatrzymano obywatela Ukrainy Danyla H., a w Rumunii dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy współdziałali z podejrzanym.****
Jak przekazała Prokuratura Krajowa z ustaleń śledztwa wynika, że od bliżej nieustalonego czasu do 16 października 2025 r. ustalone osoby, działając na rzecz rosyjskich służb specjalnych, przygotowywały akty sabotażu polegające na nadawaniu do Ukrainy przesyłek zawierających materiały wybuchowe i zapalające.
Przesyłki te miały ulec samozapłonowi lub eksplozji w czasie transportu. Celem planowanych działań było zastraszenie ludności oraz destabilizacja państw Unii Europejskiej wspierających Ukrainę
— wyjaśniła PK.
Podkreśliła, że śledztwo zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zatrzymała obywatela Ukrainy - Danylo H. Z kolei na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.
Danylowi H. prokurator przedstawił zarzut udziału w działalności obcego wywiadu i przygotowywania aktów sabotażu o charakterze terrorystycznym.
Według ustaleń śledztwa, podejrzany, działając wspólnie z innymi osobami, realizował zadania zlecone przez rosyjskie służby specjalne, polegające na przygotowaniu i przekazaniu na Ukrainę przesyłek zawierających urządzenia zapalające i substancje chemiczne mogące spowodować pożar lub eksplozję. Przesyłki te zostały przechwycone przez rumuńskie służby jeszcze przed wybuchem
— poinformowała PK.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
Z kolei Sąd w Rumunii zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch zatrzymanych na terenie tego kraju na 30 dni. (P
tt/PAP
