„W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu” - przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Dziś rano premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji.
Łącznie zatrzymano 55 osób
Podczas późniejszej konferencji rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził informacje, że w ostatnim czasie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymali 8 osób.
W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działy na zlecenie rosyjskiego wywiadu
— podkreślił.
Wszczęto śledztwo
Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące działalności obcego wywiadu – Federacji Rosyjskiej – przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwom sojuszniczym UE. W sprawie zatrzymano obywatela Ukrainy Danyla H., a w Rumunii dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy współdziałali z podejrzanym.
Te osoby zatrzymane to przede wszystkim 21-letni Ukrainiec. Mieszkał tutaj niedaleko pod Warszawą, pracował w magazynie jako magazynier. Ze wstępnych informacji wynika, że razem ze swoimi kolegami, dwoma innymi Ukraińcami, stworzyli pewnego rodzaju szlak, gdzie mieli przesyłać materiały wybuchowe
— wyjaśnił.
Jak poinformowała w komunikacie ABW, funkcjonariusze zatrzymali 21-latka 16 października. Danylo H. prowadził działalność wywiadowczą w Polsce i w Rumunii. Jednocześnie w Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.
Do zatrzymania doszło dzięki wspólnym działaniom prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami rumuńskimi (SRI) skierowanym przeciwko agresywnej aktywności rosyjskich służb specjalnych.
Jak przekazała Prokuratura Krajowa z ustaleń śledztwa wynika, że od bliżej nieustalonego czasu do 16 października 2025 r. ustalone osoby, działając na rzecz rosyjskich służb specjalnych, przygotowywały akty sabotażu polegające na nadawaniu do Ukrainy przesyłek zawierających materiały wybuchowe i zapalające.
Przesyłki te miały ulec samozapłonowi lub eksplozji w czasie transportu. Celem planowanych działań było zastraszenie ludności oraz destabilizacja państw Unii Europejskiej wspierających Ukrainę
— wyjaśniła PK.
Podkreśliła, że śledztwo zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zatrzymała obywatela Ukrainy - Danylo H. Z kolei na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.
Danylowi H. prokurator przedstawił zarzut udziału w działalności obcego wywiadu i przygotowywania aktów sabotażu o charakterze terrorystycznym.
Według ustaleń śledztwa, podejrzany, działając wspólnie z innymi osobami, realizował zadania zlecone przez rosyjskie służby specjalne, polegające na przygotowaniu i przekazaniu na Ukrainę przesyłek zawierających urządzenia zapalające i substancje chemiczne mogące spowodować pożar lub eksplozję. Przesyłki te zostały przechwycone przez rumuńskie służby jeszcze przed wybuchem
— poinformowała PK.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Z kolei Sąd w Rumunii zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch zatrzymanych na terenie tego kraju na 30 dni.
Dobrzyński, zapytany podczas konferencji o pozostałe pięć zatrzymanych osób, wyjaśnił, że dwie z nich zostały ostatnio zatrzymane w Białej Podlaskiej. Dodał, że w tym przypadku chodziło o rozpracowywanie infrastruktury wojskowej. Dwie kolejne osoby zostały zatrzymane w województwie śląskim i również w ich sprawie chodziło o infrastrukturę wojskową. Kolejna osoba została zatrzymana w związku z podpaleniami w województwie pomorskim.
We wtorek rano o zatrzymaniu ośmiu osób informował na platformie X premier Donald Tusk. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że „sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków”.
tt/PAP
