Jakiś czas temu Straż Graniczna odkryła nielegalnie przekopany tunel na granicy z Białorusią. Wyjście znajdowało się na opuszczonej posesji po polskiej stronie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał nowe informacje: „To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią”. Zapewnił, że służby zatrzymały większość osób, które skorzystały z nielegalnego przejścia.

O podkop rozpoczynający się na Białorusi i kończący się na prywatnej, niezamieszkałej posesji w Polsce, w miejscowości Kondratki, odkryty w ubiegłym tygodniu przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, szef MSWiA był pytany na antenie Radia Zet.

Zapewnił, że tunel działał przez około 24 godz. Zainstalowane na barierze systemy wyczuły ruch w tunelu. Służby zatrzymały większość osób, które zdążyły z niego skorzystać.

Kierwiński odniósł się też do informacji, że tunel to „mysia jama, nic wielkiego”.

To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości

— powiedział.

Dodał, że przekop nie był wykopany przy użyciu specjalistycznego sprzętu, lecz według informacji przekazanych przez SG – wykonany ręcznie.

Kto odpowiada za stworzenie tunelu

Na pytanie, kto jest za niego odpowiedzialny, minister odpowiedział, że nie wie, jak to wyglądało po stronie białoruskiej, ale z całą pewnością w jego wykonaniu uczestniczyli migranci nadzorowani przez służby białoruskie.

Przecież tam zbliżenie się do tej zapory, do granicy, bez zgody służb białoruskich jest niemożliwe

— podkreślił.

Dodał, że nie jest to pierwsza taka budowla.

Trzy czy cztery tygodnie temu Straż Graniczna wykryła taką infrastrukturę – jeśli tak to można nazwać – i na bieżąco, tak jak powiedziałem, reaguje

— zapewnił.

W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

