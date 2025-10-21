Jakiś czas temu Straż Graniczna odkryła nielegalnie przekopany tunel na granicy z Białorusią. Wyjście znajdowało się na opuszczonej posesji po polskiej stronie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał nowe informacje: „To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią”. Zapewnił, że służby zatrzymały większość osób, które skorzystały z nielegalnego przejścia.
O podkop rozpoczynający się na Białorusi i kończący się na prywatnej, niezamieszkałej posesji w Polsce, w miejscowości Kondratki, odkryty w ubiegłym tygodniu przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, szef MSWiA był pytany na antenie Radia Zet.
Zapewnił, że tunel działał przez około 24 godz. Zainstalowane na barierze systemy wyczuły ruch w tunelu. Służby zatrzymały większość osób, które zdążyły z niego skorzystać.
Kierwiński odniósł się też do informacji, że tunel to „mysia jama, nic wielkiego”.
To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości
— powiedział.
Dodał, że przekop nie był wykopany przy użyciu specjalistycznego sprzętu, lecz według informacji przekazanych przez SG – wykonany ręcznie.
Kto odpowiada za stworzenie tunelu
Na pytanie, kto jest za niego odpowiedzialny, minister odpowiedział, że nie wie, jak to wyglądało po stronie białoruskiej, ale z całą pewnością w jego wykonaniu uczestniczyli migranci nadzorowani przez służby białoruskie.
Przecież tam zbliżenie się do tej zapory, do granicy, bez zgody służb białoruskich jest niemożliwe
— podkreślił.
Dodał, że nie jest to pierwsza taka budowla.
Trzy czy cztery tygodnie temu Straż Graniczna wykryła taką infrastrukturę – jeśli tak to można nazwać – i na bieżąco, tak jak powiedziałem, reaguje
— zapewnił.
W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.
xyz/PAP
