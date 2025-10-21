Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji – poinformował premier Donald Tusk. „Sprawy dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej” - napisał na platformie X Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.
Jak wynika z wpisu premiera opublikowanego na platformie X, zatrzymań dokonano w różnych częściach kraju, a obecnie trwają dalsze czynność operacyjne.
ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne
— napisał we wtorek premier.
Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odniósł się do słów premiera, informując, że „sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków”.
ABW ściśle współpracuje z SKW, policją i prokuraturą
— dodał Siemoniak na swoim profilu X.
