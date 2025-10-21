„Gdy KRS wybrał Sejm większością PiS – to był skandal, łamanie Konstytucji, naruszenie praworządności i podeptanie Wartości Europejskich. Ale teraz WEDŁUG TYCH SAMYCH PRZEPISÓW sędziów do KRS wybierze Sejm z większością PO – i teraz to już będzie, Drodzy Państwo, demokratycznie i europejsko – a jak!” - drwił poseł PiS Paweł Jabłoński, komentując „plan B” koalicji 13 grudnia ws. Krajowej Rady Sądownictwa.
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur na antenie Radiowej Jedynki w likwidacji przedstawiał swoje pomysły na KRS.
Mówi się o tak zwanym „planie B” polegającym na tym, że skoro mamy ustawę, która mówi o tym, że tę sędziowską część KRS-u wybiera parlament, co wprawdzie jest niezgodne z polską konstytucją, ze standardami międzynarodowymi, ale jest technicznie do pomyślenia przeprowadzenie prawyborów na szczeblu samorządu sędziowskiego, które następnie zostałyby niejako zatwierdzone przez parlament, jeżeli ona doprowadzi do takiego skutku, który będzie zgodnie z wymogami konstytucji i prawa międzynarodowego, a więc skutku polegającego na tym, że de facto to sędziowie wybiorą członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, to taka umowa spełni swoją rolę w zakresie zapewnienia niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od czynnika politycznego
— opowiadał.
Podwójne standardy
Pomysły te skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik Paweł Jabłoński.
Cudowne. Gdy KRS wybrał Sejm większością PiS – to był skandal, łamanie Konstytucji, naruszenie praworządności i podeptanie Wartości Europejskich
— przypomniał.
Ale teraz WEDŁUG TYCH SAMYCH PRZEPISÓW sędziów do KRS wybierze Sejm z większością PO – i teraz to już będzie, Drodzy Państwo, demokratycznie i europejsko – a jak!
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Żurek wystąpił z połajankami przed KRS. „Będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państwo opuścili ten budynek”
— TYLKO U NAS. Przewodnicząca KRS: Sędziowie mają prawo badać zgodność rozporządzeń z Konstytucją, bo są nią związani oraz ustawami
— Szykują się wielkie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nieoficjalnie: Resort Żurka chce namieszać przy wyborze członków
as/X/Radiowa Jedynka z likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743683-resort-sprawiedliwosci-ma-plan-b-ws-krs-jablonski-drwi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.