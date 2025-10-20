Czy Sławomir Mentzen naprawdę myśli o koalicji z Platformą Obywatelską? Zdaniem Piotra Gursztyna z tygodnika „Sieci” może nie być dla niego innego wyjścia. Ostatnie działania Mentzena, który posługuje się językiem Donalda Tuska, zrażają bowiem do niego wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
W bardzo ciekawej, wielowątkowej analizie na łamach najnowszego wydania tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn analizuje strategię i emocje Sławomira Mentzena oraz jego części Konfederacji wobec PiS i Platformy Obywatelskiej. Publicysta zauważa, że ostre ataki Mentzena na Jarosława Kaczyńskiego i jego partię budzą do lidera Nowej Nadziei coraz większą niechęć w prawicowym elektoracie.
Wolą Bosaka niż Mentzena
Dowodem może być niedawny sondaż, kiedy to zachowujący się bardziej wstrzemięźliwie Krzysztof Bosak został wskazany jako najlepszy kandydat na premiera ewentualnego rządu PiS-Konfederacja przez 14,3 proc. respondentów a Sławomir Mentzen tylko przez 11,6 proc. wyborców.
Mentzen chyba zauważył, że zraził do siebie ideowych prawicowców. Stąd eksponowanie spotkania z prezydentem Nawrockim
— uważa Piotr Gursztyn.
„Nawrocki za nim nie przepada”
Zła wiadomość dla Sławomira Mentzena jest taka, że Karol Nawrocki osobiście też za nim nie przepada. Za to lubi i wysoko ocenia jego rywala, czyli Krzysztofa Bosaka. Wygląda zatem na to, że lider Konfederacji (a właściwie Nowej Nadziei) nie ma aż tak wielkich możliwości manewru, jak mu się wydawało – lub nadal się wydaje. Ale jeśli żywi te złudzenia, to potwierdza tylko opinie tych, którzy twierdzą, że jest człowiekiem o małym doświadczeniu politycznym
— pisze w tygodniku „Sieci” Piotr Gursztyn.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Minister Rabenda: Nie wyobrażam sobie, żeby wyborcy Konfederacji ochoczo maszerowali ramię w ramię z Tuskiem
— Jarosław Kaczyński o Konfederacji: „Oni muszą się najpierw zdecydować”. Prezes PiS wspomniał o Mentzenie i Bosaku
— Mentzen: Rozmawiałem z prezydentem o pakcie senackim. „Doskonale rozumie sytuację, obserwuje nasze nieporozumienia”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743678-mentzen-pojdzie-z-tuskiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.