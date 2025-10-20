„Jest to przysłowiowe włożenie nogi między drzwi a futrynę. Trzeba drzwi otworzyć. A potem uchylić. A potem już resztę się zrobi. I Lewica tego nie ukrywa” - powiedział Marek Sawicki, poseł PSL o proponowanym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Prawdziwe cele ustawy o statusie osobie bliskiej. Wójcik: Na samym końcu będą małżeństwa jednopłciowe
Marek Sawicki w Radiowej Jedynce w likwidacji odniósł się do sprawy dogadanych przez Lewicę i PSL założeń projektu ustawy o statusie osoby najbliższej.
Polityk wbrew narracji swojej partii postanowił… uderzyć w Lewicę.
Mam więcej szacunku do Lewicy, niż Lewica do mnie. Bo ja ich szanuję za jedno: że konsekwentnie od wielu lat mówią o konieczności równości małżeńskiej i adopcji dzieci, także przez pary homoseksualne. I ja konsekwentnie także od kilkudziesięciu lat mówię: nie, na to się nie zgadzam
— stwierdził.
Ostatecznie wypowie się 460 posłów i jeśli koncepcja Lewicy zwycięży, proszę bardzo. A dlaczego szanuję Lewicę? Dlatego, że (…) oni konsekwentnie mówią, że niezależnie od tego, w jakim kształcie ten projekt przejdzie, to ich celem jest równość małżeńska, ich celem jest adopcja dzieci także przez pary homoseksualne
— przekonywał.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Andruszkiewicz: „Nie będzie naszej zgody na próbę narzucenia Polakom małżeństw jednopłciowych”
Prawdziwe cele
Polityk nie miał przy tym wątpliwości co do tego, jakie są prawdziwe intencje Lewicy. Wskazał, że projekt ich strony to dopiero początek!
Jest to przysłowiowe włożenie nogi między drzwi a futrynę. Trzeba drzwi otworzyć. A potem uchylić. A potem już resztę się zrobi. I Lewica tego nie ukrywa
— stwierdził.
Sawicki został zapytany, czy pochyli się nad projektem, jeżeli nie będzie w nim nic o adopcji dzieci oraz zawieraniu związku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Niby dlaczego ja mam w tym Lewicy pomagać? Niech Lewica to zrobi. Ja wcale im nie będę przeszkadzał, ale pomagał też nie będę
— odparł.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki nie zgodzi się na ustawę o statusie osoby najbliższej? „Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną”
as/Radiowa Jedynka w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743675-sawicki-o-ustawie-o-osobie-najblizszej-pomagal-nie-bede
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.