Platforma Obywatelska próbuje zbić polityczny kapitał sprawą „ataku” na drzwi budynku, w którym na trzecim piętrze mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Premier Donald Tusk posunął się nawet do tego, że winą obarczył… prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go „podpalaczem z Żoliborza”. Sprawa wywołała mocne komentarze w sieci.
Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc „to dzielny i mądry człowiek”
— wskazał Donald Tusk w serwisie X.
Następnie w nagraniu przywołano słowa Roberta Bąkiewicza, który powiedział, że na ziemię, z której zostały „wyrwane chwasty”, trzeba „rzucać napalm”.
Kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa. Krzysztof B. już siedzi, Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza, Jarosława Kaczyńskiego
— atakował lider Platformy.
„Projekcja”
Nagranie jest mocno komentowane w mediach społecznościowych.
Pan się zatrzymał w przeszłości i stosuje cały czas sam mechanizm co w 2007 r., któremu na imię „projekcja”
— wskazał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Pan dedykował Prezydentowi Dudzie „sznur i gałąź”, a o Prezydencie Nawrockim mówił, że jest gangsterem i sutenerem. Rozkręcił Pan w ostatniej kampanii największą falę hejtu w historii nowoczesnej Polski - przyćmiewając pewnie szambo Urbana. I teraz gra Pan ofiarę hejtu
— zauważył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Ojoj, Donald ofiarę zgrywa. Wzruszyłem się
— drwił Paweł Rybicki, publicysta.
Gadamy nie robimy
— szydził Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia „Tak dla CPK”, przypominając slogan Platformy Obywatelskiej i rządu Tuska.
Na kogo spada odpowiedzialność za ataki na biura posłów PiS, które zdarzały się dość często, gdy rządził PiS?
— pytała Lidia Lemaniak, dziennikarka „Do Rzeczy”.
