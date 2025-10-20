KOMENTARZE

Żadnych granic. Premier Tusk zgrywa ofiarę hejtu i nazywa prezesa Kaczyńskiego "podpalaczem z Żoliborza". Mocne KOMENTARZE

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk / autor: Fratria/X
Donald Tusk / autor: Fratria/X

Platforma Obywatelska próbuje zbić polityczny kapitał sprawą „ataku” na drzwi budynku, w którym na trzecim piętrze mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Premier Donald Tusk posunął się nawet do tego, że winą obarczył… prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go „podpalaczem z Żoliborza”. Sprawa wywołała mocne komentarze w sieci.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Robert Bąkiewicz o Tusku i Żurku: „Odbywa się na mnie polowanie. Nawet ich wyborcy nie łapią tego grubego oszustwa”

Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc „to dzielny i mądry człowiek”

— wskazał Donald Tusk w serwisie X.

Następnie w nagraniu przywołano słowa Roberta Bąkiewicza, który powiedział, że na ziemię, z której zostały „wyrwane chwasty”, trzeba „rzucać napalm”.

Kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa. Krzysztof B. już siedzi, Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza, Jarosława Kaczyńskiego

— atakował lider Platformy.

Projekcja”

Nagranie jest mocno komentowane w mediach społecznościowych.

Pan się zatrzymał w przeszłości i stosuje cały czas sam mechanizm co w 2007 r., któremu na imię „projekcja”

— wskazał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Pan dedykował Prezydentowi Dudzie „sznur i gałąź”, a o Prezydencie Nawrockim mówił, że jest gangsterem i sutenerem. Rozkręcił Pan w ostatniej kampanii największą falę hejtu w historii nowoczesnej Polski - przyćmiewając pewnie szambo Urbana. I teraz gra Pan ofiarę hejtu

— zauważył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Ojoj, Donald ofiarę zgrywa. Wzruszyłem się

— drwił Paweł Rybicki, publicysta.

Gadamy nie robimy

— szydził Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia „Tak dla CPK”, przypominając slogan Platformy Obywatelskiej i rządu Tuska.

Na kogo spada odpowiedzialność za ataki na biura posłów PiS, które zdarzały się dość często, gdy rządził PiS?

— pytała Lidia Lemaniak, dziennikarka „Do Rzeczy”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk dostał paliwo. Atakuje Bąkiewicza i Kaczyńskiego po zatrzymaniu sprawcy incydentu sprzed biura PO! „Muszą być zadowoleni”. KOMENTARZE

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych