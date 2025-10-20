„My jako Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego będziemy po prostu patrzeć na katalog uprawnień, które nowa koalicja chce przyznać związkom partnerskim. Jeśli będą to uprawnienia na równi z małżeństwem, to naszej aprobaty nie uzyskają” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, komentując stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy o statusie osoby bliskiej.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. Wskazał jednak, że jest gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej.
Nie ma zgody
Sprawę w rozmowie z wPolityce.pl komentuje Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Patrzę w sposób absolutnie pozytywny na deklarację pana prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ obecna koalicja rządząca musi wiedzieć, że nie będzie naszej zgody na próbę narzucenia Polakom, jakąś taką inną ścieżką legalizacji, na przykład małżeństw jednopłciowych w Polsce, niezależnie od tego, jak to się będzie nazywało
— wskazuje.
My jako Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego będziemy po prostu patrzeć na katalog uprawnień, które nowa koalicja chce przyznać związkom partnerskim. Jeśli będą to uprawnienia na równi z małżeństwem, to naszej aprobaty nie uzyskają, ponieważ naszym zdaniem w Polsce, to wynika także z konstytucji, szczególnymi prawami powinno cieszyć się małżeństwo złożone z kobiety i mężczyzny, a nie jakieś związki nieformalne, które mogą być na przykład zawierane także przez środowiska LGBT
— wyjaśnia.
Co to oznacza?
Pytamy, czy to oznacza, że prezydent Nawrocki nie jest całkowicie zamknięty na tę propozycję.
Dokładnie, możemy rozmawiać, jesteśmy świadomi tego, że czasami trzeba do pewnych spraw podejść racjonalnie i być może wesprzeć osoby, które nie mogą być w małżeństwie, ale na pewno nie możemy przyznać takim związkom tych samych praw, które przysługują małżeństwom
— tłumaczy prezydencki minister.
Małżeństwo to jest duże wyzwanie, duże zobowiązanie, które podejmuje kobieta i mężczyzna i chcemy, żeby dzięki temu mogli się oni także cieszyć większymi przywilejami niż chociażby związki nieoficjalne
— wskazuje.
