TYLKO U NAS. Jasna deklaracja prezydenta ws. ustawy o statusie osoby najbliższej. Kaleta: Jest po prostu strażnikiem konstytucji

Piotr Kaleta / autor: Fratria

Myślę, że pan prezydent w sposób jednoznaczny daje do zrozumienia, że wykonuje coś, co jest oczywiste - jest po prostu strażnikiem konstytucji” - mówi Piotr Kaleta, poseł PiS w rozmowie z portalem wPolityce.pl, komentując deklarację prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą ustawy o statusie osoby najbliższej.

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. (…) Jestem gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jestem gotowy do takiej dyskusji, ale ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać się do instytucji chronionej małżeństwa

— podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

Jasna deklaracja

Deklarację tę komentuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta.

Podziwiam i dziękuję, że pan prezydent jest w swoich zapowiedziach stanowczy i konsekwentny

— wskazuje.

Trzeba mocno zaakcentować, że dobrze by było, żeby już na etapie prac nad tym projektem, ludzie, którzy za niego odpowiadają, konsultowali te sprawy z panem prezydentem, aby nie czekać z tym do końcówki procesu legislacyjnego, czyli podpisu pana prezydenta. Chodzi o to, żeby już teraz było jasne, jakie jest ich podejście, czy jest jakaś wola kompromisu

— zaznacza.

To ważne, że przez pana prezydenta zostało to mocno zaakcentowane, bo jeżeli jakieś kwestie pójdą za daleko, to pamiętajmy, że zapis konstytucji jest jasny: małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny

— zauważa Piotr Kaleta.

Myślę, że pan prezydent w sposób jednoznaczny daje do zrozumienia, że wykonuje coś, co jest oczywiste - jest po prostu strażnikiem konstytucji

— podsumowuje.

