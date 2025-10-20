„Myślę, że pan prezydent w sposób jednoznaczny daje do zrozumienia, że wykonuje coś, co jest oczywiste - jest po prostu strażnikiem konstytucji” - mówi Piotr Kaleta, poseł PiS w rozmowie z portalem wPolityce.pl, komentując deklarację prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą ustawy o statusie osoby najbliższej.
Nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. (…) Jestem gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jestem gotowy do takiej dyskusji, ale ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać się do instytucji chronionej małżeństwa
— podkreślił prezydent Karol Nawrocki.
Jasna deklaracja
Deklarację tę komentuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta.
Podziwiam i dziękuję, że pan prezydent jest w swoich zapowiedziach stanowczy i konsekwentny
— wskazuje.
Trzeba mocno zaakcentować, że dobrze by było, żeby już na etapie prac nad tym projektem, ludzie, którzy za niego odpowiadają, konsultowali te sprawy z panem prezydentem, aby nie czekać z tym do końcówki procesu legislacyjnego, czyli podpisu pana prezydenta. Chodzi o to, żeby już teraz było jasne, jakie jest ich podejście, czy jest jakaś wola kompromisu
— zaznacza.
To ważne, że przez pana prezydenta zostało to mocno zaakcentowane, bo jeżeli jakieś kwestie pójdą za daleko, to pamiętajmy, że zapis konstytucji jest jasny: małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny
— zauważa Piotr Kaleta.
Myślę, że pan prezydent w sposób jednoznaczny daje do zrozumienia, że wykonuje coś, co jest oczywiste - jest po prostu strażnikiem konstytucji
— podsumowuje.
