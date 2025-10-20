„Gazeta Wyborcza”, a konkretnie jej dziennikarz Bartłomiej Kuraś napisał, że Kanał Zero został głównym patronem medialnym Forum Ekonomicznego w Krynicy, ponieważ rzekomo „PiS odrzucił TV Republika”. Dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart ujawniła, jaką abstrakcyjną rozmowę przy tej okazji przeprowadziła z autorem artykułu.
To jest na pewno świetny artykuł redaktora Kurasia z Gazety Wyborczej (niestety za paywalem, więc nie mam jak przeczytać) biorąc pod uwagę jaki wykonał ciężki reaserch. Zadzwonił do mnie i była to dość abstrakcyjna rozmowa:
— Słyszałem, że jest pani przedstawicielką Kanału Zero na Małopolskę.
— …? Nic mi o tym nie wiadomo?
— Wie pani, chciałbym poznać szczegóły tej rozmowy o patronacie.
— …?? O tym też nic mi nie wiadomo. Czy pan kiedykolwiek oglądał Kanał Zero?
— no…. zdarzyło mi się kiedyś.
— Aha…
— zrelacjonowała swoją rozmowę z autorem tekstu w GW” Joanna Pinkwart, dziennikarka Kanału Zero.
„W tekście pojawiają się liczne nieścisłości”
Na rewelacje „GW” odpowiedziano także na profilu Forum Ekonomicznego w Krynicy na platformie X.
W tekście pojawiają się liczne nieścisłości, dlatego wyjaśniamy: Krynica Forum samodzielnie decyduje o swoich patronatach i nie prowadziło żadnych działań wobec TV Republika. Twierdzenie, że któraś partia „odrzuciła” patronat, jest absurdalne – żadna partia nie ma prawa ani możliwości narzucania takich decyzji. Równie dobrze mogłaby odrzucić patronat Gazety Wyborczej, ale nie miałoby to żadnego przełożenia na rzeczywistość. Krynica Forum pozostaje w pełni niezależnym politycznie wydarzeniem, o czym świadczy fakt, że wysłaliśmy zaproszenia do przedstawicieli wszystkich stron – prezydenta, premiera i ministrów obecnego rządu, koalicjantów oraz opozycji
— napisano na profilu KRYNICA FORUM.
tkwl/X/wyborcza.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743658-hit-dziennikarka-kanalu-zero-ujawnila-tresc-rozmowy-z-gw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.