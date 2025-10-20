Agenci Secret Service blisko lotniska w Palm Beach, gdzie często pojawia się prezydent USA Donald Trump, zlokalizowali stanowisko strzeleckie! „Służby odkryły coś, co wyglądało jak podwyższona ambona myśliwska, z której byłoby widać wyjście Air Force One” - zdradził w rozmowie z Fox News Kash Patel, dyrektor FBI.
Warto podkreślić, że w niedawnej przeszłości miał już miejsce zamach na Donalda Trumpa, na szczęście nieudany. 13 lipca w Butler w Pensylwanii podczas Donald Trump, wówczas kandydat na prezydenta USA, został postrzelony w ucho, a jedna osoba zginęła. Za winnego w tej sytuacji został uznany aktywista Ryan Routh, któremu teraz grozi dożywocie.
Tymczasem teraz agenci Secret Service dokonali niepokojącego odkrycia w pobliżu lotniska Palm Beach
FBI prowadzi dochodzenie w sprawie znaleziska. Jak dotąd nie łączymy go z żadną konkretną osobą
— poinformował Fox News dyrektor agencji.
Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych osób. FBI przejęło prowadzenie śledztwa, sprowadzając środki niezbędne do zebrania wszystkich dowodów z miejsca zdarzenia
— zaznaczył Patel.
Stanowisko strzeleckie ujawniono podczas zabezpieczania terenu przed kolejnym przylotem prezydenta Trumpa. Fox News powołując się na źródła w policji podkreśla, iż stanowisko mogło być przygotowane już kilka miesięcy temu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Trump wraca do tematu zamachu na niego. Jak ocenia Secret Service? „Mieli wtedy zły dzień. Sami to przyznają”
— Próba kolejnego zamachu na Donalda Trumpa?! Jest komunikat FBI. Zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie karabin AK-47
tkwl/polsatnews.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743646-odkryto-stanowisko-strzeleckie-w-miejscu-ladowania-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.