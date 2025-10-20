Odkryto stanowisko strzeleckie w miejscu lądowania prezydenta Trumpa! "Wyglądało jak podwyższona ambona myśliwska"

Agenci Secret Service blisko lotniska w Palm Beach, gdzie często pojawia się prezydent USA Donald Trump, zlokalizowali stanowisko strzeleckie! „Służby odkryły coś, co wyglądało jak podwyższona ambona myśliwska, z której byłoby widać wyjście Air Force One” - zdradził w rozmowie z Fox News Kash Patel, dyrektor FBI.

Warto podkreślić, że w niedawnej przeszłości miał już miejsce zamach na Donalda Trumpa, na szczęście nieudany. 13 lipca w Butler w Pensylwanii podczas Donald Trump, wówczas kandydat na prezydenta USA, został postrzelony w ucho, a jedna osoba zginęła. Za winnego w tej sytuacji został uznany aktywista Ryan Routh, któremu teraz grozi dożywocie.

Tymczasem teraz agenci Secret Service dokonali niepokojącego odkrycia w pobliżu lotniska Palm Beach

FBI prowadzi dochodzenie w sprawie znaleziska. Jak dotąd nie łączymy go z żadną konkretną osobą

— poinformował Fox News dyrektor agencji.

Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych osób. FBI przejęło prowadzenie śledztwa, sprowadzając środki niezbędne do zebrania wszystkich dowodów z miejsca zdarzenia

— zaznaczył Patel.

Stanowisko strzeleckie ujawniono podczas zabezpieczania terenu przed kolejnym przylotem prezydenta Trumpa. Fox News powołując się na źródła w policji podkreśla, iż stanowisko mogło być przygotowane już kilka miesięcy temu.

