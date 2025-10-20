„Bruksela znów uderza w przedsiębiorców. Nowa dyrektywa o uczciwych firmach zamiast pomagać, dusi małe i średnie przedsiębiorstwa biurokracją. Giganci zyskują, a polskie firmy tracą” - wskazał Daniel Obajek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości były prezes Orlenu we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Do wpisu Daniel Obajtek zamieścił wpis, w którym szerzej wypowiedział się na temat sprawy.
Bruksela uderza znów konkurencyjność. Kolejna dyrektywa, tak zwana o uczciwych przedsiębiorcach. To jest następna dyrektywa, która wprowadza dodatkową papierologię, niszcząc tak naprawdę małe i średnie firmy, dokładając im regulacji, różnych kwestii administracyjnych
— wskazał.
Małe firmy, średnie firmy, które nie potrafią się bronić, które nie mają tak mocnego lobbingu w Unii Europejskiej, są dręczone cały czas dyrektywami. Cały czas dokładają tak zwanych regulacji, regulacji, regulacji. Całkowicie co innego mówią politycy a całkowicie co innego robią
— wyjaśnił.
Ta machina brukselska doprowadzi do tego, że w Europie nie będzie tak naprawdę przedsiębiorców i przemysłu, bo nikomu nie będzie się opłacało
— dodał.
