Jak podaje „The Telegraph” w centrum Londynu policja aresztowała w czasie protestu przed ambasadą Izraela w Kensington mężczyznę, ponieważ miał na szyi łańcuszek z gwiazdą Dawida. Gazeta twierdzi, że w nagraniu z przesłuchania na posterunku zadający mężczyźnie pytania detektyw powiedział, że nosił gwiazdę Dawida, aby „obrażać”. Policja metropolitalna zaprzeczyła tym doniesieniom, podkreślając, że zatrzymania dokonano ponieważ złamał on przepisy porządkowe.
29 sierpnia w czasie propalestyńskiego protestu przed ambasadą Izraela w centrum Londynu policja zatrzymała i skuła kajdankami 40-letniego prawnika. Mężczyzna miał na szyi srebrny łańcuszek z sześcioramienną gwiazdą, który według relacji „The Telegraph” nie mógł mieć więcej niż 2 cm średnicy. Przed ambasadą protestowały dwie grupy manifestantów, popierający Palestynę oraz zwolennicy państwa Izrael. Prawnik twierdzi, że działał jako niezależny obserwator prawny, monitorując wydarzenie pod kątem niezgodnych z prawem zachowań uczestników i policji.
Żydowski prawnik noszący gwiazdę Dawida został aresztowany po tym, jak policja stwierdziła, że symbol ten „zantagonizował” propalestyńskich protestujących. Materiał z wywiadu policyjnego uzyskany przez „The Telegraph” przedstawia detektywa oskarżającego Żyda o otwarte noszenie gwiazdy Dawida, które mogłoby spowodować „przestępstwo”. Podejrzany, skuty kajdankami i przetrzymywany przez policję przez prawie 10 godzin, powiedział „The Telegraph”, że jego aresztowanie wyglądało na próbę podjętą przez policję metropolitalną „kryminalizacji noszenia gwiazdy Dawida”
To oburzające, że policja twierdzi, że noszenie gwiazdy Dawida w jakiś sposób zraża ludzi
— cytuje żydowskiego prawnika gazeta, który wyszedł z aresztu za kaucją.
Policja zaprzecza, zatrzymanie ze względu na złamanie przepisów
Do sprawy odniósł się szef izraelskiej dyplomacji Gideon Sa’ar, który cytowany przez „The Telegraph” powiedział, że „gwiazda Dawida jest symbolem tożsamości żydowskiej, a nie prowokacją”.
Fakt, że Żydów ostrzega się w centrum Londynu, aby nie pokazywali tego publicznie, pokazuje, jak szerzący się antysemityzm szerzył się poprzez nienawistne „propalestyńskie” marsze w Wielkiej Brytanii zatruł ulice
— stwierdził Gideon Sa’ar.
Policja metropolitalna zaprzecza jednak, jakoby mężczyznę zatrzymano tylko za zanoszenie gwiazdy Dawida. Powodem zatrzymania miało być złamanie przepisów, które regulowały bezpieczne oddzielenie od siebie protestujących grup. Policja twierdzi, że mężczyzna niejednokrotnie „bardzo zbliżył się” do propalestyńskich protestujących, „wykraczając poza obserwację”. Z tego względu miał być zaliczony przez funkcjonariuszy do aktywnie protestujących, wobec którego musieli zastosować przepisy ustawy o porządku publicznym.
Sprawa 40-letniego żydowskiego prawnika jest szeroko komentowała nie tylko w mediach brytyjskich, ale także izraelskich. W Polsce także odbiła się szerokim echem.
No pacz, a jak dzielna brytyjska policja nękała Polaków za biało-czerwone szachownice i orła, to rabin Londynu wyrażał Rupie Huq wdzięczność i poparcie… Karma wraca
— skomentował w mediach społecznościowych pisarz Rafał Ziemkiewicz.
