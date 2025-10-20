TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Delegacja Bundestagu ma upamiętnić w Gliwicach "wypędzonych". Buda: Niemcy sobie pozwalają, bo rząd daje przyzwolenie

Waldemar Buda
Szykuje się kolejny skandal dotyczący promowania niemieckiej narracji opisującej II wojną światowa. Do Gliwic ma przybyć delegacja Bundestagu, by upamiętnić „wypędzonych” z miasta Niemców. „Oprócz tych punktów dotyczących upamiętnienia, miała to być właśnie rozmowa z uczniami na temat wypędzenia Niemców, a dodatkowo mieli być oni tam upamiętnieni. Jako środowisko patriotyczne jesteśmy tą wizytą oburzeni” - relacjonuje miejski radny Olaf Pest. „Mamy w Polsce narzucanie narracji niemieckiej, po prostu oni teraz mogą hasać, a rząd nie reaguje” - ocenił sytuację europoseł PiS Waldemar Buda.

Do dzielnicy Bojków w Gliwicach mają przybyć przedstawiciele niemieckiego Bundestagu i rozmawiać z uczniami tamtejszej szkoły o wypędzonych z miasta Niemcach. To jednak nie wszystko według relacji radnego PiS, planowane jest także ich upamiętnienie. Olaf Pest został o to zapytany na antenie telewizji wPolsce24. …

