Z całą pewnością marszałek Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora w USA niż obecnym ambasadorem jest pan Klich” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent podczas swojej wizyty na Litwie, gdzie uczestniczył w otwarciu drogi Via Baltica łączącej Polskę i Litwę, pytany był o doniesienia dot. Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu, według medialnych doniesień, chciałby zostać ambasadorem RP w USA jeżeli nie uda mu się zostać komisarzem przy ONZ.

Z całą pewnością marszałek Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora w USA niż obecnym ambasadorem jest pan Klich. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, bo pan Klich nie wypełnia swojej misji ambasadorskiej w taki sposób, jakby tego oczekiwali Polacy i Polska

— powiedział.

Jestem przekonany, że byłby lepszym kandydatem niż pan Klich

— dodał.

