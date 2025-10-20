„Nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. (…) Jestem gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jestem gotowy do takiej dyskusji, ale ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać się do instytucji chronionej małżeństwa” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent pytany był o projekt ustawy o statusie osoby najbliższej podczas konferencji na Litwie, gdzie uczestniczył w otwarciu drogi Via Baltica. Nawrocki podkreślił, że nie podpisze żadnej ustawy, która „podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa”.
Nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. (…) Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją. Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa, nie mogą zyskać mojej akceptacji. I myślę, że jest to rzecz dla całej opinii publicznej w Polsce dobrze znana
— zaznaczył prezydent.
Nawrocki podkreślił, że jest jednak gotowy na rozmowę o ustawie o statusie osoby najbliższej.
Jestem gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jestem gotowy do takiej dyskusji, ale ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać się do instytucji chronionej małżeństwa. Jeśli możemy pomóc ludziom, niezależnie od płci, relacji, związku, wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeśli chcemy dyskutować o jakiś para-małżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek RP, to do tego gotowy nie jestem
— powiedział.
