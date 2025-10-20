TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Enigmatyczne słowa Połuboczka. Tusk pod rękę z Mentzenem? "Dwa lata do wyborów, jeszcze wiele się może wydarzyć"

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł Michał Połuboczek z Konfederacji
Poseł Michał Połuboczek z Konfederacji / autor: Telewizja wPolsce24

Słyszałem takie ploteczki, ale to wszystko są ploteczki na razie. Dwa lata do wyborów, jeszcze wiele się może wydarzyć. Nie wiem, co robi Sławomir Mentzen. Takich informacji nie posiadam” - powiedział Michał Połuboczek z Konfederacji na antenie Telewizji w Polsce, odnosząc się do informacji o politycznym mariażu Sławomira Mentzena i Donalda Tuska.

Na tapet zostały wzięte doniesienia - opisane w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” - o możliwym zwarciu szyków przez Donalda Tuska i Sławomira Mentzena.

Słyszałem takie ploteczki, ale to wszystko są ploteczki na razie. Dwa lata do wyborów, jeszcze wiele się może wydarzyć. Nie wiem, co robi Sławomir Mentzen. Takich informacji nie posiadam

— powiedział Połuboczek.

Został dopytany, czy jest możliwa koalicja szefa Nowej Nadziei z Radosławem Sikorskim.…

