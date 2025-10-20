„Słyszałem takie ploteczki, ale to wszystko są ploteczki na razie. Dwa lata do wyborów, jeszcze wiele się może wydarzyć. Nie wiem, co robi Sławomir Mentzen. Takich informacji nie posiadam” - powiedział Michał Połuboczek z Konfederacji na antenie Telewizji w Polsce, odnosząc się do informacji o politycznym mariażu Sławomira Mentzena i Donalda Tuska.
Na tapet zostały wzięte doniesienia - opisane w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” - o możliwym zwarciu szyków przez Donalda Tuska i Sławomira Mentzena.
Słyszałem takie ploteczki, ale to wszystko są ploteczki na razie. Dwa lata do wyborów, jeszcze wiele się może wydarzyć. Nie wiem, co robi Sławomir Mentzen. Takich informacji nie posiadam
— powiedział Połuboczek.
Został dopytany, czy jest możliwa koalicja szefa Nowej Nadziei z Radosławem Sikorskim.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743615-pakt-tusk-mentzen-poluboczek-wiele-sie-moze-wydarzyc