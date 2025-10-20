„Jak wygląda repolonizacja ‘made by Tusk’? Tak, że dajemy zarobić zagranicznym firmom, a nie polskim. Śmiech na sali…” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier. Przywołał przy tej okazji przypadek powierzenia zagranicznemu operatorowi terminalu promowego w Gdyni.
Wiecie jak wygląda repolonizacja „Made by Tusk”? Tak, że dajemy zarobić zagranicznym firmom, a nie naszym. Terminal promowy w Gdyni został oddany zagranicznemu operatorowi Stena Line aż do 2032 roku. Pomimo, że polskie konsorcjum złożone z Polskiej Żeglugi Morskiej Unity Line i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zaproponowało korzystniejszą finansowo i realną ofertę, tak twierdzą
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
Port jednak odrzucił polską propozycję tłumacząc to niewykonalnością, ale nie przeprowadził jednak żadnych rozmów wyjaśniających. To kolejna porażka rządu. Zamiast obiecanej repolonizacji, repolonizacji kluczowej infrastruktury morskiej, strategiczny terminal trafia w obce ręce. Tusk 1, Polska 0
— dodał były premier.
