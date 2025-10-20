„My cały czas mówimy, że chcemy wcześniejszych wyborów. Tu się nic nie zmienia. Ten rząd jest rządem fatalnym” - powiedział na antenie RMF24 Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych.
Sasin w rozmowie z red. Tomaszem Terlikowskim podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość chce i jest gotowe na wcześniejsze wybory parlamentarne.
Oczywiście, że byśmy chcieli wyborów, bo one dałyby szansę na to, żeby ten fatalny rząd zmienić. Dzisiaj, w tym parlamencie, wydaje się, że ta szansa jest iluzoryczna, chociaż teoretycznie jest. Jak się patrzy na arytmetykę, to oczywiście można sobie wyobrazić rząd PiS-u, Konfederacji i na przykład kawałka partii pana marszałka
— powiedział.
Pakt senacki z Konfederacją „Prawdopodobne”
Przy tej okazji w rozmowie pojawił się wątek dotyczący pakty senackiego Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Polityk powiedział, że jest to „prawdopodobne”.
Jest pewna droga do przebycia na pewno do tego paktu, bo my musimy troszkę uporządkować te nasze relacje z Konfederacją
— zaznaczył.
My powinniśmy być nawzajem pewni siebie, że po wyborach ani PiS, ani Konfederacja również nie planuje podtrzymania tego układu, który jest dzisiaj w Sejmie, czyli nie planuje koalicji z Donaldem Tuskiem
— podkreślił Sasin.
Otwarcie dyskusji o programie
Sasin pytany był również o zbliżający się kongres PiS. Polityk zaznaczył, że podczas tego wydarzenia nie zostanie zaprezentowany nowy program partii.
My nie przychodzimy na ten kongres z gotowym programem. On ma zainicjować dyskusję programową. Jesteśmy na półmetku kadencji. Zakładam, że ta kadencja będzie trwała jednak cztery lata. Widzimy, co trzeba będzie w Polsce naprawić i inicjujemy tym kongresem dyskusję. To ma być taka swoista burza mózgów
— powiedział.
Nowe zajęcie byłego prezydenta
W rozmowie pojawił się również wątek dotyczący nowego zajęcia byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, że Duda dołączył do rady nadzorczej ZEN.com. Terlikowski pytał Sasina o to, czy to dobry kierunek.
A jaki inny jest kierunek? Nie ma w Polsce pomysłu, jak zagospodarować byłych prezydentów w sensie politycznym, a ja jestem przekonany, że taka postać jak były prezydent to jest ktoś, kto mógłby odegrać potężną rolę, bo ma sieć kontaktów, ma pewien autorytet, rozpoznawalność w świecie
— wskazał Sasin.
Prezydent Andrzej Duda ma całkiem dobrą pozycję, bo ani się jakoś negatywnie nie zapisał jako prezydent, a wręcz przeciwnie. Z drugiej strony zbudował sobie sieć kontaktów w świecie
— dodał.
