Sasin: "My cały czas mówimy, że chcemy wcześniejszych wyborów". Pakt senacki z Konfederacją? "Jest pewna droga do przebycia..."

My cały czas mówimy, że chcemy wcześniejszych wyborów. Tu się nic nie zmienia. Ten rząd jest rządem fatalnym” - powiedział na antenie RMF24 Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych.

Sasin w rozmowie z red. Tomaszem Terlikowskim podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość chce i jest gotowe na wcześniejsze wybory parlamentarne.

Oczywiście, że byśmy chcieli wyborów, bo one dałyby szansę na to, żeby ten fatalny rząd zmienić. Dzisiaj, w tym parlamencie, wydaje się, że ta szansa jest iluzoryczna, chociaż teoretycznie jest. Jak się patrzy na arytmetykę, to oczywiście można sobie wyobrazić rząd PiS-u, Konfederacji i na przykład kawałka partii pana marszałka

— powiedział.

Pakt senacki z Konfederacją „Prawdopodobne”

Przy tej okazji w rozmowie pojawił się wątek dotyczący pakty senackiego Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Polityk powiedział, że jest to „prawdopodobne”.

Jest pewna droga do przebycia na pewno do tego paktu, bo my musimy troszkę uporządkować te nasze relacje z Konfederacją

— zaznaczył.

My powinniśmy być nawzajem pewni siebie, że po wyborach ani PiS, ani Konfederacja również nie planuje podtrzymania tego układu, który jest dzisiaj w Sejmie, czyli nie planuje koalicji z Donaldem Tuskiem

— podkreślił Sasin.

Otwarcie dyskusji o programie

Sasin pytany był również o zbliżający się kongres PiS. Polityk zaznaczył, że podczas tego wydarzenia nie zostanie zaprezentowany nowy program partii.

My nie przychodzimy na ten kongres z gotowym programem. On ma zainicjować dyskusję programową. Jesteśmy na półmetku kadencji. Zakładam, że ta kadencja będzie trwała jednak cztery lata. Widzimy, co trzeba będzie w Polsce naprawić i inicjujemy tym kongresem dyskusję. To ma być taka swoista burza mózgów

— powiedział.

Nowe zajęcie byłego prezydenta

W rozmowie pojawił się również wątek dotyczący nowego zajęcia byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, że Duda dołączył do rady nadzorczej ZEN.com. Terlikowski pytał Sasina o to, czy to dobry kierunek.

A jaki inny jest kierunek? Nie ma w Polsce pomysłu, jak zagospodarować byłych prezydentów w sensie politycznym, a ja jestem przekonany, że taka postać jak były prezydent to jest ktoś, kto mógłby odegrać potężną rolę, bo ma sieć kontaktów, ma pewien autorytet, rozpoznawalność w świecie

— wskazał Sasin.

Prezydent Andrzej Duda ma całkiem dobrą pozycję, bo ani się jakoś negatywnie nie zapisał jako prezydent, a wręcz przeciwnie. Z drugiej strony zbudował sobie sieć kontaktów w świecie

— dodał.

kk/RMF24

