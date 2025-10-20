Policja zatrzymała podejrzewanego o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. Jak poinformowała policja, 44-letni Krzysztof B. był wcześniej zatrzymywany w związku z groźbami zabójstwa premiera Donalda Tuska. Politycy Platformy, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, łączą tę sprawę z wystąpieniem Roberta Bąkiewicza na manifestacji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. O tę sprawę pytany był również na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Te jego wystąpienie postrzegam bardzo negatywnie” - powiedział.
Incydent przed siedzibą Platformy
W piątek w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Świadkowie relacjonowali, że sprawca podpalający butelkę został odepchnięty, a ta rozbiła się przed wejściem.
Mężczyznę zatrzymano w poniedziałek rano
— poinformowała Komenda Stołeczna Policji (KSP) w serwisie X.
Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego.
„Byłem tym zbulwersowany”
To wydarzenie stało się pożywką dla polityków Platformy Obywatelskiej, którzy próbują łączyć je z wystąpieniem Roberta Bąkiewicza na manifestacji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość na Placu Zamkowym. Żurek na konferencji pytany był o to, czy prokuratura będzie badać ew. wpływ słów Bąkiewicza na zachowanie 44-latka.
Takie wypowiedzi bardzo trudno jest przełożyć dowodowo. Musimy mieć świadomość, że prokuratura działa na podstawie zebranych dowodów, więc wykazanie tzw. adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy wypowiedziami pana Bąkiewicza a takimi czynami, będzie chyba niemożliwe
— powiedział.
Wydaje się, że na Bąkiewicza spada odpowiedzialność polityczna za tego typu zachowania. Przyznam szczerze, że jak widziałem jego zachowanie, to potrząsanie imitacją kosy, to byłem tym zbulwersowany. (…) Te jego wystąpienie postrzegam bardzo negatywnie. (…) Nie wspierajmy tego typu zachowań, bo to wywołuje czyny, które mogą bardzo źle się skończyć. (…) Każdy komu roi się w głowie taki czyn musi wiedzieć, że nie pozostanie bezkarny. Nie pozwolimy, aby w Polsce wdzierała się anarchia
— dodał.
Po wypowiedzi Waldemara Żurka należy stwierdzić, że również minister sprawiedliwości będzie propagował narrację Platformy Obywatelskiej o rzekomym wpływie słów Bąkiewicza na czyn 44-latka.
