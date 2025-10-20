Wczoraj we Włocławku odbyła się konwencja Nowej Lewicy - wydarzenie miało miejsce zatem w dniu 41. rocznicy zamordowania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W czasie wydarzenia chwalono się między innymi… tamą we Włocławku. Tym samym pokazano miejsce, gdzie blisko 41. lat temu wyłowiono ciało brutalnie zabitego księdza. Cała sytuacja wywołała burzę w sieci.
Wielu komentujących w sieci nie ukrywało, iż uznało chwalenie się tamą we Włocławku w rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki w czasie konwencji Nowej Lewicy nie za koszmarną wpadkę, ale za celowe działanie. Jeśli jednak nie było to intencyjne działanie, to w takim wypadku organizatorzy wykazali się totalną ignorancją i nie zwrócili uwagi, do jak fatalnej, zbrodniczej symboliki się odwołują.
Koszmarna symbolika wczorajszej konwencji Lewicy w dniu 41. rocznicy bestialskiego mordu ks. Popiełuszki. Włocławek, tama w tle…Najgorsze skojarzenia. Jeśli ktoś wcześniej nie pomyślał to źle, a jeśli pomyślał to jeszcze gorzej
— zaznaczył Michał Dworczyk, europoseł PiS.
Włodzimierz Czarzasty. W chwili mordu na bł. ks. Jerzym Popiełuszko miał już rok stażu w PZPR. Legitymacja wypisana albo na koniec stanu wojennego, albo krótko po zniesieniu. Demokraci, Breżniew ich trącał….
— napisał Paweł Szrot, poseł PiS.
Rany Boskie! Oni TO naprawdę pokazali???
— pytał zbulwersowany Michał Karnowski, dziennikarz.
Mogli też zaprosić morderców. Jak już to już
— napisał Andrew Dalek, użytkownik X.
Jakby nie patrzeć to w końcu „zbrodnia założycielska” Cieciej RP, Wołodja Czarzasty dobrze o tym wie
— zaznaczył Jan Kran, użytkownik X.
Śmieją się nam w twarz, bo są zwycięzcami. Poza funkcjonariuszami, którzy uprowadzili księdza Jerzego, nikt nie odpowiedział za tę zbrodnię. Co więcej, naród premiuje to środowisko wybierając do parlamentu
— stwierdziła Anna W, użytkownik X.
Przecież to jest celowo zrobione! Dlaczego to was dziwi? Nie znacie tych ludzi i kraju gdzie żyjecie?
— pytał retorycznie Janek, użytkownik X.
