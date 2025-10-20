„Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje” - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z „Pulsem Biznesu”. Został również zapytany o swoją polityczną przyszłość.
Jak wskazał dzisiejszy „Puls Biznesu”, firma Zen.com do której trafił prezydent Duda, oferuje m.in. usługi karty wielowalutowej i rachunki bankowe. Firma powstała w Rzeszowie, a posiada licencję w Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Singapurze oraz stara się o licencję w Hongkongu.
— przekazał gazecie prezydent Duda. Dodał, że zanim zajął się polityką, specjalizował się w prawie administracyjnym, w tym prawie gospodarczym publicznym.
Koncesje, licencje, zezwolenia - wszelkie prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej to był mój obszar specjalizacji
— podkreślił były prezydent.
Pytany o to, czy zamierza pojawiać w radach nadzorczych kolejnych firm, prezydent Duda przekazał, że tego nie wyklucza.
Prezydent Duda premierem?
Nie będę walczył o to, żeby zostać premierem
— zadeklarował, dopytywany o plany na przyszłość.
Historia firmy ZEN
Jak podał „PB” - firm Zen.com powstała w 2018 r. w Rzeszowie. Stąd też pochodzi jej założyciel Dawid Rożek, przedsiębiorca znany na rynku gamingowym. Był jednym z twórców G2A - założonego w 2010 r. sklepu z cyfrowymi grami, który później przekształcił się w platformę gamingową.
Nazwa jest skrótowcem hasła Zero Effort Non-bank. Początkowo była to aplikacja płatnicza z kartą, której główną zaletą był wysoki cash back. Obecnie jest to karta wielowalutowa z numerem IBAN umożliwiająca rozliczenia w 28 walutach. ZEN oferuje też rachunki bankowe (współpracuje z Aion Bankiem). Jak wskazała gazeta - ostatnio widać rosnące zainteresowanie Zena kryptowalutami - na rachunku nie można przechowywać kryptowalut, natomiast aplikacja umożliwia transfer i doładowania.
ZEN ma licencję instytucji pieniądza elektronicznego na Litwie.
Fintech bywa nazywany polskim Revolutem, choć jest to porównanie daleko na wyrost. Nie można mu natomiast odmówić konsekwencji w rozwijaniu biznesu
— podała gazeta.
