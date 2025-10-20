Tego można było się spodziewać. Po komunikacie stołecznej policji o zatrzymaniu sprawcy incydentu sprzed budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, Donald Tusk dostał „paliwo”. Lider PO oskarża już Jarosława Kaczyńskiego i Roberta Bąkiewicza. „Muszą być zadowoleni” - napisał w serwisie X.
Przypomnijmy, stołeczna policja poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o zatrzymaniu sprawcy incydentu sprzed budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Mieści się tam biuro krajowe Platformy Obywatelskiej, ale i kawiarnia.
Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku
— czytamy.
44-latek jeszcze w poniedziałek zostanie przesłuchany – przekazał asp. Kamil Sobótka z KSP na antenie TVN24. Jak dodał, mężczyźnie grozi zarzut kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zatrzymano sprawcę incydentu sprzed kawiarni „Czytelnik” i biura PO w Warszawie. Kierwiński już oskarża: „Produkt nienawiści politycznej”
Tusk atakuje Kaczyńskiego i Bąkiewicza
Głos zabrał teraz Donald Tusk, który… od razu wykorzystał tę sprawę do ataku na swoich oponentów politycznych.
W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły
— czytamy we wpisie lidera PO i premiera.
I błyskawicznie pojawiły się gorące komentarze.
Panie Premierze. Piszę naprawdę z troski. Jeżeli utożsamia się Pan z „chwastem”, to proszę skorzystać z jakiejś formy pomocy
— odpowiedział europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Pan zadedykował Andrzejwoi Dudzie wiersz „Lepszy dla Ciebie świt zimowy. I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta”, więc o czym w ogóle Pan mówi? Jest Pan odpowiedzialny za Palikota, za Giertycha, za gigantyczną maszynę pogardy - a teraz się oburza i robi z siebie świętego 🤡
— dodał Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Czyli znamy temat przewodni przez następne 3 miesiące
— stwierdził Patryk Spaliński.
