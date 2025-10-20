TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Minister Rabenda: Nie wyobrażam sobie, żeby wyborcy Konfederacji ochoczo maszerowali ramię w ramię z Tuskiem

Znając to środowisko, nie wyobrażam sobie, żeby zarówno wyborcy, jak i politycy Konfederacji ochoczo maszerowali ramię w ramię z Tuskiem, marszałkiem Czarzastym i panią Urszulą Zielińską” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Karol Rabenda. „Ja wiem, że po kampanii wyborczej prezydenckiej ciężko wyjść z pewnego poziomu zainteresowania medialnego, ale to nie jest sposób na przyciągnięcie mediów, jeśli chodzi o wypowiedzi, które chwalą Donalda Tuska. To nie jest dobry ruch w dobrym kierunku” - spuentował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pytany o Sławomira Mentzena.

Pakt senacki na prawicy

Prezydencki minister stwierdził w programie „Rozmowa Wikły”, że do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze trochę czasu i dodał, że nie wie, czy rozmowy ws. możliwego paktu senackiego PiS i Konfederacji „są między politykami, czy między politykami a dziennikarzami”.…

