Stołeczna policja poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o zatrzymaniu sprawcy incydentu sprzed budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Mieści się tam biuro krajowe Platformy Obywatelskiej, ale i kawiarnia „Czytelnik”. „Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego” - czytamy. KSP opisuje - „przy okazji” wplatając wątki polityczne, że mężczyzna „w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska”.
Policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 14:20
— czytamy we wpisie KSP w serwisie X. Przy okazji wpleciono w komunikat informacje dotyczące… polityki.
Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku
— dodano.
olnk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743587-zatrzymano-sprawce-incydentu-sprzed-kawiarni-i-siedziby-po
