TYLKO U NAS. Dziedziczak: Schröder i Merkel pokazali, co tak naprawdę myśli niemiecka klasa polityczna. Dziwię się, że ktoś się temu dziwi

Jan Dziedziczak
Jan Dziedziczak / autor: Fratria

Dziwię się, że ktoś się temu dziwi. Gerhard Schröder po prostu w mojej ocenie był agentem wpływu rosyjskiego i tamtejsze Niemcy tak naprawdę realizowały interes niemiecki, ale też interes rosyjski. I ten interes niemiecki był definiowany jako współpraca niemiecko-rosyjska” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych, komentując doniesienia o słowach byłego kanclerza RFN.

Gość programu „Minęła 20:05” stwierdził, że „to było całkowicie irracjonalne”, ponieważ „na liście handlowej, jeśli chodzi o najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec, Polska jest dużo wyżej niż Rosjanie, a mimo to jest taka niezdrowa fascynacja Rosją”.

W każdym razie cała jego działalność to była realizacja w zasadzie w nowej formie paktu Ribbentrop-Mołotow, tylko XX wieku…

