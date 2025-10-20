„Dziwię się, że ktoś się temu dziwi. Gerhard Schröder po prostu w mojej ocenie był agentem wpływu rosyjskiego i tamtejsze Niemcy tak naprawdę realizowały interes niemiecki, ale też interes rosyjski. I ten interes niemiecki był definiowany jako współpraca niemiecko-rosyjska” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych, komentując doniesienia o słowach byłego kanclerza RFN.
Gość programu „Minęła 20:05” stwierdził, że „to było całkowicie irracjonalne”, ponieważ „na liście handlowej, jeśli chodzi o najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec, Polska jest dużo wyżej niż Rosjanie, a mimo to jest taka niezdrowa fascynacja Rosją”.
W każdym razie cała jego działalność to była realizacja w zasadzie w nowej formie paktu Ribbentrop-Mołotow, tylko XX wieku…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743584-dziedziczak-pokazali-co-tak-naprawde-mysla-niemcy