Marek Jakubiak stwierdził na antenie Telewizji wPolsce24, że nie zna przypadku, w którym Platforma Obywatelska powiedziałaby „przepraszam”. „Prawda jest taka, że nauczyła się obrzucać wszystkich takimi śmierdzącymi rzeczami, a sami uchodzą za czyściochów” - powiedział poseł koła Wolni Republikanie.
„Gdyby to był koktajl Mołotowa…”
Gość Telewizji wPolsce24 - w kontekście incydentu przed siedzibą PO w Warszawie i kawiarnią „Czytelnik”, a także późniejszej reakcji obozu Donalda Tuska - stwierdził, że został puszczony „za przeproszeniem bąk i wszyscy z Tuskiem włącznie od razu w to weszli”.
Koktajl Mołotowa, zamach polityczny, w ogóle matko jedyna, prawie bomba atomowa. Tymczasem słusznie pan zauważył, że to nie były drzwi Platformy Obywatelskiej, tylko „Czytelnika”, bo drzwi PO są obok (…). Poczekam na policję. Ja napisałem na Twitterze [serwis X - red.] zapytanie do polskiej policji, żeby szybko wyjaśniła w miarę, żeby tutaj nie urosło to do „morderców dzieci”
— dodał.
Mówią o mowie, o dezinformacji, a sami dezinformują. Jeżeli więc prawdą jest, że oni nie wiedzą, co to jest koktajl Mołotowa, to ja pragnę pragnę powiedzieć, że gdyby to był koktajl Mołotowa, to by było to naprawdę widać
— powiedział poseł, adresując te słowa pod adresem Platformy, która obwinia prawicę niemal o zamach.
„My byliśmy traktowani jak sepsa dla Polski”
W programie „Bez Cenzury” przypomniano więc, jak to właśnie obóz Donalda Tuska szerzył mowę nienawiści wobec PiS i prawicy.
Ja nie znam przypadku, w którym Platforma Obywatelska powiedziałaby „przepraszam”. Nie znam takiego przypadku. Zgodnie z taką teorią - ja się z nią nie zgadzam akurat - w polityce trzeba żądać przeprosin, ale nigdy nie przepraszać. To jest teoria Platformy Obywatelskiej. Zresztą wprowadzona przez Zachód do takiej mentalności polskiej. Ona tutaj, że tak powiem, znalazła swoją glebę właśnie w Platformie Obywatelskiej. I ja tylko pragnę uzupełnić pańską wypowiedź jeszcze o to, że my byliśmy wyzywani, najgorzej jak można, my byliśmy traktowani jak sepsa dla Polski. Przypomnę to
— kontynuował Jakubiak.
Natomiast prawda jest taka, że Platforma Obywatelska nauczyła się obrzucać wszystkich takimi śmierdzącymi rzeczami, a sami uchodzą za czyściochów
— dodał.
Ja na przykład gdybym był premierem, to bym się wstydził coś takiego powiedzieć, jak powiedział Tusk, że doszło do zamachu, bo to jest jedna wielka lipa. Jeszcze ktoś by mnie złapał na kłamstwie, prawda? A oni nie, w zaparte, mają swoje media, swoją narrację, puszczają sobie wiedzę za pomocą SMS-ów - tak macie myśleć. I koniec, kropka
— podsumował dobitnie poseł Marek Jakubiak.
