„To jest otwarcie furtki tak naprawdę do różnych zmian, które oni zamierzają przeprowadzić. Na samym końcu będą małżeństwa osób jednopłciowych, jak również adopcje dzieci przez osoby jednopłciowe i dlatego to jest robione. Niezależnie, jak oni sobie teraz to nazwą, tak naprawdę jest to uchylenie drzwi do bardzo szybkich zmian w przyszłości” - mówi dla wPolityce.pl Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości o zapowiedzianym projekcie ustawy o statusie osoby bliskiej.
wPolityce.pl: Lewica i PSL wspólnie przedstawili założenia ustawy o statusie osoby bliskiej. Jak pan na to patrzy? Czy pana zdaniem jest ona zagrożeniem?
Michał Wójcik: Oni chcą stworzyć instytucję quasi-małżeńską, czyli taką instytucję, która będzie obchodziła konstytucję, ponieważ w konstytucji jest…
