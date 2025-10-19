NASZ WYWIAD

NASZ WYWIAD. Prawdziwe cele ustawy o statusie osobie bliskiej. Wójcik: Na samym końcu będą małżeństwa jednopłciowe

To jest otwarcie furtki tak naprawdę do różnych zmian, które oni zamierzają przeprowadzić. Na samym końcu będą małżeństwa osób jednopłciowych, jak również adopcje dzieci przez osoby jednopłciowe i dlatego to jest robione. Niezależnie, jak oni sobie teraz to nazwą, tak naprawdę jest to uchylenie drzwi do bardzo szybkich zmian w przyszłości” - mówi dla wPolityce.pl Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości o zapowiedzianym projekcie ustawy o statusie osoby bliskiej.

wPolityce.pl: Lewica i PSL wspólnie przedstawili założenia ustawy o statusie osoby bliskiej. Jak pan na to patrzy? Czy pana zdaniem jest ona zagrożeniem?

Michał Wójcik: Oni chcą stworzyć instytucję quasi-małżeńską, czyli taką instytucję, która będzie obchodziła konstytucję, ponieważ w konstytucji jest…

