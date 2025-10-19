„Donald Tusk musi się rozejrzeć wokół siebie. Najpierw zajrzeć w swoje sumienie, co takiego mówił. Jak naprawdę czasami jego wypowiedzi w sposób bezpośredni bądź zawoalowany zachęcają jego zwolenników do aktów agresji” - powiedziała doradca prezydenta RP Beata Kempa na antenie Telewizji wPolsce24. Polityk odniosła się w ten sposób do słów premiera Tuska, który stwierdził, że incydent sprzed siedziby PO był inspirowany słowami Roberta Bąkiewicza o chwastach i wypalaniu napalmem.
Beata Kempa na początku rozmowy odniosła się do 41. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
To szczególna osoba, kapłan niezłomny, wielu zresztą kapłanów niezłomnych, którzy dzisiaj, można powiedzieć byli architektami naszej wolności, ale i też uczył jednego. Napisałam to dzisiaj na Twitterze, wolności od nienawiści. To jest chyba bodaj najtrudniejsze, co możemy wykonać jako jego testament. Jestem zawsze i pielgrzymuję często do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Polecam to każdemu, szczególnie w chwilach bardzo, bardzo ciężkich
— powiedziała.
Prezydencka minister została dopytana, czy powinno się wrócić do pełnego rozwikłania sprawy morderstwa ks. Popiełuszki.
Wszystkie wątki muszą być zbadane. Nie może być żadnej wątpliwości. Wiemy, że mocodawcy, czy część z tych mocodawców, już nie żyje, ale tutaj chodzi o prawdę historyczną
— dodała.
Incydent sprzed siedziby Platformy Obywatelskiej
W programie poruszona została także kwestia incydentu sprzed siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Poseł Witold Zembaczyński alarmował o rzekomym koktajlu Mołotowa, który sprawca miał rzucić w drzwi. Okazało się, że była to butelka z sokiem. Te same drzwi prowadzą także do kawiarni „Czytelnik”.
Śledztwo trwa i warto, żeby wykryć sprawców. Moje biuro było przedmiotem ataku - potężnego podpalenia. Jakoś wtedy nie przypominam sobie, żeby pan Donald Tusk w sposób szczególny zareagował w tej sprawie, czy chociażby solidaryzował się ze mną przeciwko takim agresywnym atakom. Mało tego, dzisiaj Donald Tusk powinien tak naprawdę milczeć, posypać głowę popiołem. Odpowiada za służby, powinien inspirować do tego, żeby jak najszybciej sprawiedliwie oraz zgodnie z prawdą sprawców wykryły
— skomentowała.
Doradca prezydenta odniosła się również do wcześniejszych wypowiedzi premiera, który podsycał społeczne animozje. Wystarczy przypomnieć chociażby wystąpienie Tuska sprzed Pałacu Prezydenckiego, gdzie zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy słowami wiersza o gałęzi i sznurze.
Natomiast Donald Tusk musi się rozejrzeć wokół siebie. Najpierw zajrzeć w swoje sumienie, co takiego mówił. Jak naprawdę czasami jego wypowiedzi w sposób bezpośredni bądź zawoalowany zachęcają jego zwolenników do aktów agresji […] Donald Tusk daje sygnał dla swoich wyznawców, żebyśmy byli wszędzie atakowani
— stwierdziła.
Polityk przypomniała jednocześnie polityczny mord na Marku Rosiaku, pracowniku europosła PiS, który został zabity przez Ryszarda Cybę w Łodzi.
Ustawa o związkach partnerskich
Była szefowa KPRP oceniła także działanie PSL, które wraz z Lewicą przygotowało projekt ustawy o związkach partnerskich.
Absolutnie dziwię się PSL-owi, który jawi się jako partia z tradycjami, że jest przeciwko fundamentowi, jakim jest rodzina. Nie możemy na to pozwolić, żeby fundament rozbijać. To się dzieje. To jest absolutnie lewacki projekt. Zawsze lewackie projekty na całym świecie są bardzo pięknie opakowywane. Wszelkie genderowe, lewackie, mają specjalne nazwy, które mają przyciągać, a w środku jest wszystko, co służy destrukcji
— powiedziała.
Następnie kontynuowała:
Przede wszystkim dzieci w takich związkach muszą mieć poczucie stałego, silnego, dobrego fundamentu. Należy raczej preferować rozwiązania, które będą szły w kierunku pomocy rodzinie, jej stabilizacji. To jest tak naprawdę fundament również naszej tożsamości, naszego państwa.
