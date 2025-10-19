Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Polsat News zdenerwował się na Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej przy Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego. W „Śniadaniu Rymanowskiego”. Zgorzelski zasugerował, że na „zamieszaniu globalnym” skorzystają tylko Chiny. „Tygrys sobie spokojnie leży na górze i patrzy, jak płyną trupy”- powiedział. „Co wy z tymi tygrysami w PSL-u?” – zapytał Przydacz, czym rozwścieczył Zgorzelskiego. „Pan nie jest godny nosić tytułu ministra. Giną ludzie być może, a pan sobie robi ‘heheszki’”- stwierdził wicemarszałek Sejmu.
Koalicja rządząca staje się w ostatnim czasie bardzo nerwowa i widać to nie tylko po premierze Donaldzie Tusku. Bardzo drażliwy okazał się również wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Pytany w „Śniadaniu Rymanowskiego” o informację o wznowieniu izraelskich bombardowań w Strefie Gazy, odpowiedział:
To oznacza, że według przysłowia chińskiego - „tygrys sobie spokojnie leży na górze i patrzy, jak płyną trupy”, bo tak naprawdę tylko jedno państwo z tego całego zamieszania globalnego będzie miało zyski.
Państwo, które już jest największą gospodarką świata, a które ma ambicje być także największą militarną potęgą, póki co to są Stany Zjednoczone
— dodał Zgorzelski.
Co wy z tymi tygrysami w PSL-u?
— zażartował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. -
Zakamuflowana opcja chińska
— skomentował z kolei poseł PiS Paweł Szrot.
„Pan nie jest godny nosić tytułu ministra”
Piotr Zgorzelski stwierdził, że wolałby, aby prezydencki minister miał więcej „argumentów merytorycznych”.
A ja wolałbym, żeby pan miał chociaż trochę poczucia humoru
— odpowiedział Przydacz.
Nawet jak sytuacja jest bardzo poważna, to pan potrafi strywializować (…). Pan nie jest godny nosić tytułu ministra. Giną ludzie być może, a pan sobie robi „heheszki”
— stwierdził wicemarszałek Sejmu.
Warto przypomnieć to Zgorzelskiemu, kiedy np. któryś z jego koalicjantów będzie prawił „mądrości” o Katastrofie Smoleńskiej. Będzie tak samo oburzony czy raczej będzie próbował tłumaczyć takie „heheszki” tym, że PiS „upolitycznia” i „ośmiesza” tragedię - tak jak lubią to tłumaczyć polityczni przyjaciele Zgorzelskiego?
