Ogromna część Polaków dobrze ocenia dwa miesiące aktywności pierwszej damy Marty Nawrockiej. Według sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” większość ankietowanych - 46 proc. - wystawiła żonie prezydenta Karola Nawrockiego dobrą ocenę. Niezadowolonych było jedynie 16 proc.
Przed kilkoma dniami pierwsza dama zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraziła radość z powodu ogromnej życzliwości, jakiej w tak krótkim czasie już doświadczyła.
Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo. W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy Wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla Was
— napisała wówczas Marta Nawrocka, która jest niezwykle aktywna.
Pierwsza dama uczestniczy w wielu wydarzeniach, które mają miejsce w Pałacu Prezydenckim. Zainaugurowała Narodowe Czytanie, była w Klinice Budzik, uczestniczyła w Wielkim Święcie Plonów w Pałacu Prezydenckim, skierowała specjalne przesłanie na V Szczyt Pierwszych Dam i Dżentelmenów w Kijowie. Przede wszystkim towarzyszy prezydentowi RP w ważnych wizytach zagranicznych, choćby w Watykanie i w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku spotkała się z członkami polsko-amerykańskiego klubu Beyond, zrzeszającego kobiety polskiego pochodzenia, mieszkające w USA oraz promujące polską kulturę, język i tradycje. Obejmuje honorowym patronatem ważne dla różnych społeczności wydarzenia jak choćby Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej. Bardzo mocno zaangażowała się w profilaktykę przeciwko rakowi piersi.

Pierwsza dama Marta Nawrocka zaczęła pełnić swoją funkcję w dniu zaprzysiężenia prezydenta, czyli 6 sierpnia 2025 roku. Sposób, w jaki wypełnia obowiązki pierwszej damy, znalazł uznanie w oczach Polaków.
W przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” badaniu zapytano ankietowanych, jak oceniają pierwszą damę Martę Nawrocką po dwóch miesiącach działalności.
Jak się okazuje, większość z nich, bo 46 proc. wystawiło żonie Karola Nawrockiego dobrą ocenę. Z kolei 16 proc. nie jest zadowolonych z jej działalności, a 38 proc. nie ma zdania na ten temat

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
