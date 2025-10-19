Prezydent Nawrocki nie zgodzi się na ustawę o statusie osoby najbliższej? "Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria
prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria

Szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker uchylił rąbek tajemnicy dotyczący tego, jaka będzie decyzja głowy państwa, jeżeli na jej biurko trafi forsowane przez rząd rozwiązanie dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej.

CZYTAJ TAKŻE: Związki partnerskie zawierane przed notariuszem? Prezes Kaczyński: „To ultralewicowe rozwiązanie”; „Niekonstytucyjne”

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii jasny pogląd na sprawę uregulowania statusu osoby najbliższej. Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej - i to stanowi fundament dla dyskusji nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej

— wskazał Paweł Szefernaker.

Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom. Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Co tam Mercosur i problemy rolników. Najważniejszy mariaż PSL i Nowej Lewicy ws. związków partnerskich. „Witos przewraca się w grobie”

Projekt Lewicy i PSL

17 października podczas wspólnej konferencji Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie, zaprezentowane zostały założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, który – jako alternatywa dla projektu ustawy o związkach partnerskich – umożliwi osobom pozostającym w związku zawieranie umowy przed notariuszem.

Zaproponowane przez rząd rozwiązania uwzględniają m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów i dostępu do informacji medycznej, ale pomijają kwestie dotyczące dzieci. Samo zawarcie umowy notarialnej nie będzie miało wpływu na zmianę stanu cywilnego.

as/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych