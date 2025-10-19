Szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker uchylił rąbek tajemnicy dotyczący tego, jaka będzie decyzja głowy państwa, jeżeli na jej biurko trafi forsowane przez rząd rozwiązanie dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej.
Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii jasny pogląd na sprawę uregulowania statusu osoby najbliższej. Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej - i to stanowi fundament dla dyskusji nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej
— wskazał Paweł Szefernaker.
Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom. Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu
— dodał.
Projekt Lewicy i PSL
17 października podczas wspólnej konferencji Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie, zaprezentowane zostały założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, który – jako alternatywa dla projektu ustawy o związkach partnerskich – umożliwi osobom pozostającym w związku zawieranie umowy przed notariuszem.
Zaproponowane przez rząd rozwiązania uwzględniają m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów i dostępu do informacji medycznej, ale pomijają kwestie dotyczące dzieci. Samo zawarcie umowy notarialnej nie będzie miało wpływu na zmianę stanu cywilnego.
as/X/PAP
