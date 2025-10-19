Duńska firma Vestas, jeden z największych na świecie producentów turbin wiatrowych, wstrzymała budowę fabryki łopat do turbin morskich w Szczecinie. Kilka miesięcy temu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka chełpił się przed królem Danii, że rząd Donalda Tuska będzie tę inwestycję wspierał. „Kolejny blamaż Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim! Zakład miał zatrudniać 1000 osób, a zamiast tego Hennig-Kloska zatrudni 50 ekologów w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry” - skomentował gorzko poseł PiS Marek Gróbarczyk.
Według informacji podanych przez agencję Reuters, duński producent turbin wiatrowych Vestas wstrzymał plany otwarcia swojej największej fabryki w Polsce. Wiele wskazuje na to, że głównym powodem tej decyzji jest znaczący spadek zapotrzebowania na wiatraki na rynkach światowych. Szczecińska fabryka miała produkować łopaty do morskich turbin wiatrowych, ale nic z tego nie będzie.
W lutym tego roku wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapewniał, że fabryka Vestas w Szczecinie zatrudni ponad 1000 osób.
Dziś w obecności Króla Danii Fryderyka X zapełniłem o naszym zaangażowaniu w dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Nowe inwestycje wraz z portem instalacyjnym w Świnoujściu, będą strategicznym elementem przechodzenia na zieloną energię, wzmacniającym nasze bezpieczeństwo energetyczne i chroniącym środowisko
— chwalił się wtedy Marchewka.
Vestas jest dostawcą dla polskiej morskiej farmy wiatrowej – Baltic Power, budowanej przez Orlen i kanadyjski Northland Power. Uruchomienie farmy planowane jest na 2026 r.
„Hennig-Kloska zatrudni 50 ekologów”
Vestas posiada już w Polsce dwa zakłady: jeden produkujący łopaty do lądowych turbin wiatrowych w Goleniowie, drugi – w Szczecinie, która buduje gondole do morskich wiatraków. Zdanie poinformował „Financial Times”, powodem wstrzymania inwestycji w Skolwinie (produkcja turbin) są trudności europejskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej i spadek popytu na offshore.
Kolejny blamaż Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim!!! Vestas wstrzymuje budowę fabryki turbin wiatrowych w Szczecinie. Zakład miał zatrudniać 1000 osób, a zamiast tego Hennig-Kloska zatrudni 50 ekologów w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Dla pozostałych obywateli zostaną zasiłki i rosnące bezrobocie! Tusk doprowadza nasz kraj do ruiny!!!
— skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
