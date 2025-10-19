Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamierza wypisać się z polskiej polityki. Obecnie polityk ubiega się o stanowisko Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Według „Gazety Wyborczej” ma jednak on przygotowany także plan B, który zakłada… zostanie ambasadorem Polski w USA. Takiemu rozwiązania sprzeciwiać się mają jednak czołowi politycy koalicji rządzącej.
Ambasador w USA, czyli plan B Szymona Hołowni. Szymon Hołownia w razie porażki w walce o stanowisko Komisarza ONZ ds. Uchodźców i tak planuje przeprowadzkę do USA. Jak ustaliliśmy, zamierza zostać polskim ambasadorem. Czy to realne?
— napisał w mediach społecznościowych Bartosz T. Wieliński.
Nie ma poparcia w rządzie
Informacje dotyczące „planu B” Szymona Hołowni ujawnił Wojciech Szacki w podcaście „Dzieje się!”.
„Gazeta Wyborcza” potwierdziła te doniesienia w Polsce 2050. Wskazała ona, że według ich źródeł „Hołownia miał sugerować w rozmowie ze swoimi współpracownikami, że jego kandydatura spotkałaby się z ciepłym przyjęciem w Pałacu Prezydenckim”.
Jak wskazuje „GW” taka potencjalna kandydatura nie ma jednak poparcia ani premiera Donalda Tuska, ani szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Nie ma o tym mowy, Hołownia nie ma kwalifikacji do takiej pracy
— powiedziało portalowi źródło z rządu.
