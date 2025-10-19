15 lat temu w łódzkim biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości został zastrzelony Marek Rosiak, a inny działacz PiS Paweł Kowalski został ciężko ranny. Zabójstwa dokonał Ryszard Cyba, który później przyznał, że chciał zamordować prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Skazany na dożywocie morderca w tym roku został wypuszczony z więzienia, a w lipcu decyzją sądu w Wołowie został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
19 października 2010 r. do biura poselskiego PiS mieszczącego się wówczas w śródmiejskim pasażu Schillera w Łodzi wtargnął Ryszard Cyba i zaczął strzelać do Marka Rosiaka. Działacz PiS zmarł na miejscu. Cyba pięciokrotnie postrzelił także jednego z pracowników biura PiS Pawła Kowalskiego, który mimo ciężkich obrażeń przeżył.
Tuż po schwytaniu w biurze PiS, zabójca powiedział strażnikom i policjantom, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, tylko nie miał odpowiedniej broni. Według ówczesnych relacji mediów Cyba (ur. w 1948 r.) w komunistycznej Polsce miał handlować walutą i być konfidentem milicji.
Do 1999 r. mieszkał w Kanadzie, miał obywatelstwo tego kraju. Po powrocie do Polski Cyba był taksówkarzem w Częstochowie. Władze tamtejszej Platformy Obywatelskiej potwierdziły, że zabójca Rosiaka był przez dwa lata członkiem tej partii. Pod koniec 2011 r. Cyba został skazany na dożywocie.
Już nie za kratami i bez dozoru elektronicznego
18 marca 2025 roku Ryszard Cyba, który miał spędzić za kratami minimum 30 lat został wypuszczony „ze względów humanitarnych”. Służba Więzienna poinformowała, że skazany na dożywocie za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka Ryszard Cyba… nie może odbywać kary w zakładzie karnym. Portal wPolityce.pl ustalił wtedy, że postanowienie w sprawie jego wypuszczenia wydała sędzia Monika Gradowska, kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń Wydziałów Karnych IV i XVIII. Sędzia była zaangażowana w bunt sędziowski w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.
Po wypuszczeniu Cyba miał udać się do jednostki zajmującej się pomocą socjalną blisko swojego miejsca zameldowania w Częstochowie. Tam miał grozić innym osobom użyciem niebezpiecznego narzędzia, w wyniku czego dzień później trafić na oddział psychiatryczny. Bardzo szybko pojawiły się jednak szokujące informacje medialne, że Ryszard Cyba opuścił oddział psychiatryczny szpitala. Morderca działacza PiS nie wrócił do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez częstochowskie stowarzyszenie Agape.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu poinformował w lipcu tego roku, że były członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba został decyzją sądu w Wołowie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
O umieszczenie Ryszarda Cyby w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym wnioskowała Prokuratura Rejonowa w Wołowie. Wcześniej, 1 lipca 2025 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w równoległym postępowaniu odrzucił wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem o nałożenie na skazanego nadzoru elektronicznego.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o treść orzeczenia Sądu Rejonowego w Wołowie poinformował, że Sąd Rejonowy w Wołowie nieprawomocnym postanowieniem stwierdził istnienie podstaw do przyjęcia Ryszarda Cyby do szpitala psychiatrycznego.
