TYLKO U NAS. Borszowska-Moszowska ws. "ustawy praworządnościowej" Żurka: Wynika z odsunięcia niektórych od wpływów

Mam wrażenie, że od dłuższego czasu, to nie tylko ostatni okres, kiedy zmieniła się władza, ale już od momentu, kiedy weszła w życie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, to część środowiska sędziowskiego, które reprezentował wówczas minister sprawiedliwości, wówczas sędzia Waldemar Żurek stwierdziła, że jakaś część sędziów jest niegodna, niepraworządna. Tak jak pani redaktor mówi, ‘zainfekowała system’” - powiedziała sędzia Kamila Borszowska-Moszowska na antenie Telewizji wPolsce24.

Borszowska-Moszowska została zapytana o propozycję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który przedstawił tak zwaną „ustawę praworządnościową”. Żurek argumentuje to chęcią naprawy powołań sędziowskich w latach 2018-2025.

Gdyby ten projekt wszedł w życie, to dla mnie osobiście oznaczałoby cofnięcie…

