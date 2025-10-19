Rozpoczął się drugi dzień XV Kongresu Polska Wielki Projekt. Tematy paneli dyskusyjnych, które będziemy dla Państwa relacjonować, to m.in. przyszłość Unii Europejskiej. Na koniec dnia wręczony zostanie Medal “Odwaga i Wiarygodność“. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego ważnego wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Kongres w tym roku odbywa się się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
Skręt młodych w prawo – szansa dla UE?
Paneliści w pierwszej dyskusji rozmawiają o tym, jak głosują młodzi. Ich refleksja dot. tego, co działo się od 2015 roku, aż do ostatnich wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki.
Nie można nie docenić kwestii czysto wizerunkowej, czyli tego, czy dla młodych ludzi dany kandydat jest „obciachowy” czy jest „wybieralny”
— wskazał Konrad Bonisławski.
Młodzież identyfikuje się z pewnymi wartościami tożsamościowymi. Nie chodzi tylko o np. wartości patriotyczne, ale o to, że w obrębie polityki, dobrym przykładem jest Partia Razem, istnieją tendencję do tego, żeby opieraj etos polskiej lewicy z powrotem na historii PPS. W tym sensie takie nieoczywiste przepływy są ciekawe. Znam bardzo dużo osób, które w I turze oddawały głos na Adriana Zandberga, a w II turze głosowały na Karola Nawrockiego. One identyfikowały się z pewną opcją przynależności realizowana maksimum swoich poglądów poprzez oddanie swojego głosu na tych kandydatów
— powiedział z kolei Tomasz Modrzejewski.
Głos zabrał także Michał Rutkowski, radny Elbląga, działacz NowaPL.
To dzisiejsza młodzież będzie wyznaczać te trendy, którymi kierować będziemy się w przyszłości i te problemy, które trawią dzisiejszą młodzież, mogą się okazać problemem całego społeczeństwa za kilka bądź kilkanaście lat
— powiedział.
Miasta przyszłości (na ludzką miarę skrojone)
Prezydent Chełma Jakub Banaszek zwrócił uwagę, że jego miasto boryka się z olbrzymimi problemami.
Chełm jest byłym miastem wojewódzkim. Dzisiaj ma 57 tysięcy mieszkańców, ale w 1999 było 72 tysiące mieszkańców, proszę zobaczyć, jak dużo mieszkańców z Chełma ubyło. A netto miasto Chełm utraciło 13,5 tysiąca miejsc pracy. To jest gigantyczna strata, utrata funkcji społeczno-gospodarczych. (…) Niestety na tej reformie administracyjnej miasto straciło najwięcej ze wszystkich byłych miast wojewódzkich, świadczą o tym obiektywne analizy i przeprowadzane badania. Z siódmego miasta wojewódzkiego na 49 w 98 roku, staliśmy się 49. przed czasem rządów Zjednoczonej Prawicy. Mówię o tym nie bez powodu, bo rząd zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo mocno wspierał takie samorządy jak miasto Chełm, miasto Stalowa Wola, ale tak naprawdę wszystkie byłe miasta wojewódzkie otrzymały szansę na to przede wszystkim, żeby przywrócić mieszkańcom godność, ale także, żeby same miasta mogły się zmieniać. Ktoś może mówić, że jest to mowa polityczna, ale o tym świadczą obiektywne dane w zakresie
— wskazał.
Przerwa obiadowa do 13:30
Następny panel dot. będzie edukacji szkolnej w Unii Europejskiej.
