Dziś, stojąc nad Jego grobem, można tylko skłonić głowę, mówiąc - dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności” - napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. Dziś mija 41 lat od męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności, organizatora Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.

Jak wskazał w swoim wpisie prezydent RP, „żyć w prawdzie, żyć dla prawdy i dla prawdy umrzeć – to trzy najtrudniejsze drogi”.

Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, duchowny niezłomny, przeszedł je wszystkie. Nie uląkł się komunistycznej dyktatury i nie wycofał w godzinie próby

— zaznaczył.

Dziś, stojąc nad Jego grobem, można tylko skłonić głowę, mówiąc - dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności

— czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.

