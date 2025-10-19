Jakub Wojewódzki, który gościł w swoim programie Donalda Tuska, pozwolił sobie na skandaliczne słowa o potrzebie „odwetu” na przeciwnikach politycznych Koalicji 13 Grudnia. Do słów gwiazdora TVN odniósł się na portalu X Antoni Macierewicz.
Wojewódzki wraz z Piotrem Kędzierskim zaprosili Donalda Tuska na rozmowę w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, po których władzę przejęła KO i jej koalicjanci.
W trakcie programu Wojewódzki ogłosił Tuskowi następująca tezę:
Populizm się w Polsce nie skończył. Zmieniła się partia, która trochę populizmem inaczej gra, ale my chcemy odwetu, bo to była wasza nie tylko obietnica, czy jakby dowód waszej obecności, to jest moim zdaniem wasze etyczne i moralne zobowiązanie
– powiedział.
Reakcja Macierewicza
Antoni Macierewicz odpowiedział na te słowa na portalu X. Przypomniał Wojewódzkiemu, jak Tusk traktuje Polaków.
Kubuś, odwetu żądasz? Donald Tusk już go realizuje—w tych, którzy Polskę dźwigają na barkach: rolnikach, górnikach, hutnikach, kolejarzach, pocztowcach, transportowcach. A i pacjentom, i uczniom też nie odpuszcza. Kubuś, satysfakcja z odwetu na ojcach utrzymujących rodziny?
– pytał Antoni Macierewicz.
