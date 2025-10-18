WIDEO

Kompromitacja Szejny w Sejmie. Jaką flagę widział były wiceszef MSZ? Zamiast Islandii podał Szwecję, Norwegię, Danię i Finlandię

Andrzej Szejna z Lewicy nie będzie miło wspominał tej chwili rozmowy w Sejmie. Były wiceminister spraw zagranicznych zaliczył poważną wpadkę. Został zapytany o to, którego kraju flagę widzi przez sobą. Pomimo wielu prób, nie zdał egzaminu.

Do chodzącego po sejmowych korytarzach Szejny podszedł Mateusz Wiktorowicz – tiktoker, który od pewnego czasu pojawia się w budynkach parlamentu i słynie z zadawania politykom prostych pytań, z odpowiedziami na które mają oni zaskakująco poważne problemy.

Tym razem trafiło właśnie na Szejnę. Były wiceszef polskiej dyplomacji miał odpowiedzieć na pytanie o to, jaką flagę prezentuje mu młody reporter. Na ekranie swojego telefonu pokazał mu flagę Islandii.

Po chwili wysiłku ze strony Szejny padły po kolei następujące propozycje:

Norwegia, Szwecja, Dania

– mówił polityk Lewicy.

Nagrywający rozmowę młody człowiek postanowił pomóc byłemu wiceministrowi spraw zagranicznych.

Jest tam dużo wulkanów i stolica to Rejkiawik

– powiedział.

Szejna podjął kolejną próbę. I tym razem się nie udało.

Pan mówi o Finlandii?

– zapytał.

Reakcja w sieci

Postawa Szejny została skomentowana przez użytkowników portalu X.

Przed państwem b. wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Tuska

– napisał Michał Woś.

Nie jestem fanem odpytywania polityków o wiedzę szkolną. Ale kurczę, mówimy o byłym wiceministrze spraw zagranicznych, byłym wiceministrze w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, byłym europośle

– przekonuje Patryk Słowik z wp.pl.

mly/X

