„Wszystko zaczyna się od złego słowa; nie może być zdziwienia, że padną „koktajle Mołotowa” jeśli nie ma reakcji na słowa, że ludzie są „chwastami” - grzmiał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, atakując lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
W drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej - według relacji świadków - ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Sprawca podpalający butelkę miał zostać odepchnięty, a ta rozbić się przed wejściem.
Politycy koalicji rządzącej próbują skleić to zajście z… Prawem i Sprawiedliwością i niedawnym wystąpieniem Roberta Bąkiewicza.
Atak Czarzastego
Czarzasty ocenił, że wszystko zaczyna się od złego słowa.
Jeżeli się nie reaguje, będąc Kaczyńskim (prezes PiS - PAP) na takie słowa, że ludzie są chwastami, jeżeli się nie reaguje na to, że na ludzi trzeba spuścić napalm, to nie ma nic dziwnego w tym, że za chwilę w wielu miejscach padną kamienie i „koktajle Mołotowa”
— stwierdził wicemarszałek Sejmu, który bierze udział w odbywającym się w Gdańsku Kongresie Wojewódzkim Nowej Lewicy.
Wicemarszałek nawiązywał do słów prawicowego działacza Roberta Bąkiewicza, który przed tygodniem, podczas wiecu Prawa i Sprawiedliwości mówił: „Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę (…) sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły”.
To nie wszystko
Czarzasty dopytywany przez dziennikarzy dlaczego PiS rzekomo pozostawia sprawę bez komentarza stwierdził, że „im to odpowiada”.
Dlatego, że Kaczyński chce być w tej chwili jak najbardziej radykalny. Chce pokonać Konfederację. W związku z tym wystawia (…) takich jak Bąkiewicz. Ci ludzie po prostu zezwalają na takie słowa, to jest prosta logika
— ocenił.
